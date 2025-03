Inundación en Bahía Blanca: la revelación del fiscal sobre el centenar de personas reportadas desaparecidas oficialmente

BAHÍA BLANCA (Enviada especial).– Tras siete días de la tormenta que causó estragos en la ciudad de Bahía Blanca y dejó un saldo de 16 fallecidos y 192 desaparecidos en los días posteriores, este jueves se informó que, de esos primeros llamados pidiendo por la búsqueda de personas, ya se confirmó el paradero de todas.

Así lo reveló esta mañana Juan Pablo Fernández, fiscal general de la ciudad, a LA NACION. “Eran personas que no se podían contactar con sus familiares. Salvo dos, que fallecieron en la inundación y que integran la nómina [Rubén Zalazar y Ángel Eduardo Mosman). La policía informó que sí, aparecieron”. Esto significa que entre el martes y hoy fueron 100 los vecinos de la zona que fueron relevados con vida, pero en los informes oficiales no consta la razón por la cual no pudieron comunicarse hasta la fecha. Varios habitantes locales consideran que, en muchos casos, eso se debió a la falta de suministro energético o de señal de telefonía o, incluso, la posible pérdida de los celulares, dado el caudal del agua que azotó a Bahía Blanca y sus alrededores.

A pesar de que la noticia es alentadora, esto no significa que ya no quedan personas por buscar. De hecho, Fernández explicó: “Siguen entrando algunos llamados, y puede haber gente que no tenga familiares que se preocupen por ellos”. Esto es así porque la fiscalía se basa para las búsquedas en las denuncias radicadas oficialmente. Por ejemplo, el martes pasado había especificado que se trataba de “llamados que están registrados, quedan grabados y son auditables”.

El rastrillaje continúa firme en la entrada a la localidad de General Cerri, apostado con personal de diferentes fuerzas, ambulancias y gomones Santiago Filipuzzi

Así los diferenció de aquellas versiones sobre los fallecidos. Mientras mucha gente sostiene aquí que los números oficiales son muy inferiores a los reales, desde la fiscalía remarcaron que ellos no recibieron denuncias y explicaron que, quien haya visto algo o aún no logre hallar a un familiar, debe declararlo: “”Los que dicen haber visto fallecidos que no se informan, en ningún momento se presentaron a denunciar tal situación. Que se presenten inmediatamente en Estomba 127 que le recibimos declaración al respecto, o que llamen al 911; quedará registrado y procederemos en consecuencia. A todos los que digan eso, que se acerquen a la fiscalía, que les recibimos toda la información que puedan darnos en el momento. También por mail”.

Ante la eventual existencia de desaparecidos que las autoridades no tengan detectados por canales oficiales, agregó Fernández, se harán relevamientos en los próximos días, pero “va a llevar tiempo, no es sencillo”.

Esa complejidad radica en que primero se debe estudiar la manera correcta. “Hay que estudiarlo y va a depender de la fiscal Lara y sus instructores, no es algo que se pueda adelantar. Yo empezaría por las casas más próximas a los desbordes del arroyo y el canal, las que han quedado deshabitadas o sin movimiento visible. Buscaría con drones, fotografías y videos de filmación, etc. Es lo que se me ocurre como primeros ejemplos”, detalló.

Las hermanitas Hecker

Pilar y Delfina Hecker, de 5 y 1 año, permanecen desaparecidas a casi una semana del temporal Facebook/Mariana Hecker

En tanto, las únicas personas que permanecen en una nómina de desaparecidos desde el viernes pasado son las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 5 y 1 año respectivamente. El rastrillaje continúa firme en la entrada a la localidad de General Cerri, apostado con personal de diferentes fuerzas, ambulancias y gomones. Respecto de esto, el fiscal concluyó: “El rastrillaje busca a las niñas, pero cuando rastrillás podés encontrar de todo. Por eso, también sirve para otras cosas”, lo que va en consonancia con su afirmación anterior: “Pueden aparecer más personas muertas, no se puede descartar esto, es posible”.

Las hermanitas, hijas de Andrés Hecker y Marina Haag, desaparecieron durante el feroz temporal que azotó la zona. Ese día, las niñas y sus padres salieron de su casa en Bahía Blanca con la intención de escapar de las inundaciones. Viajaban por la ruta 3 en un Gol Trend hacia el domicilio de unos familiares, en la localidad de Mayor Buratovich, un pueblo del partido de Villarino, cuando el auto familiar perdió el control, a la altura de Cerri.

En medio de las corrientes de agua que se formaron en la vía, el vehículo perdió la autonomía y comenzó a tener filtraciones de agua. “Se les quedó el auto y pidieron ayuda. Estaban sobre la ruta, con el campo a los costados, y la corriente arrastró al auto por lo menos a lo largo de 2000 metros”, detalló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Rutas y puentes destruidos, otra consecuencia del temporal por la que se declaró la emergencia vial Santiago Filipuzzi

La familia fue auxiliada por Zalazar, que conducía por la zona con su camioneta laboral, de la empresa de transportes Andreani. “El chofer Zalazar cargó a las niñas y apenas segundos después fueron arrasados por la corriente”, afirmó el funcionario provincial. La corriente arrastró también al auto en el que se encontraban los padres de las niñas. El cuerpo del hombre fue recuperado el domingo en las lagunas donde continúa la búsqueda de las pequeñas.

Emergencia vial

Mientras la región intenta recuperarse de los estragos causados por el temporal, la Dirección Nacional de Vialidad Nacional informó hoy que, mediante la resolución 335/2025, “se declaró la emergencia vial por 180 días prorrogables como consecuencia del evento climático extraordinario que se produjo el viernes 7 sobre el casco urbano de Bahía Blanca y alrededores. Los más de 300 milímetros de precipitación acumulada en menos de 12 horas provocaron el anegamiento y colapso de la infraestructura de desagües, y un importante número de obras de paso ubicadas en las rutas nacionales 3, 33, 35 y 252″.

Esta declaración, agregó el organismo en un comunicado, “tiene el objetivo de autorizar a la jefatura distrital de Bahía Blanca a la elaboración de proyectos de reparación y reacondicionamiento de la zona afectada, reparación, adquisición y/o alquiler de equipos viales, adquisición de materiales, obras y todo lo que fuera necesario para atender la emergencia vial”.

