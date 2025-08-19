Alerta naranja en AMBA: el último aviso del SMN con las recomendaciones por “lluvias intensas”

Las acumulaciones de lluvia podrían alcanzar entre 50 y 80 mm en menos de 24 horas, lo que equivale a casi el promedio mensual de precipitaciones de agosto; hasta cuándo sigue el mal tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 19 de agosto una serie de alertas por tormentas, vientos y lluvias para 14 provincias, afectadas por el sistema de baja presión conocido como ciclogénesis.
En la ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos rige una alerta naranja por fuertes precipitaciones. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, fuertes ráfagas y granizo.
Según informes meteorológicos, desde la madrugada hasta el momento han caído 22 mm de agua. En ese sentido, prevén precipitaciones más fuertes después del mediodía. Las acumulaciones de lluvia podrían alcanzar entre 50 y 80 mm en menos de 24 horas -lo que equivale a casi el promedio mensual de precipitaciones de agosto- acompañados por ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.
Hasta el miércoles se esperan precipitaciones aisladas acompañadas de temperaturas de frescas a templadas, con abundante nubosidad. Las marcas oscilarán entre los 18°C a 12 °C.
Cuidados ante la tormenta
El SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida la población y evitar mayores inconvenientes antes este fenómeno:
- Buscar un lugar bajo techo.
- Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Cortar el suministro eléctrico en caso de identificar riesgo de que el agua ingrese en tu casa.
- Mantenerse alejado de postes de luz o cables de electricidad.
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
