Mundial 2026: Messi llegó a Kansas y se suma a la concentración argentina en Estados Unidos

Esta madrugada, Lionel Messi se sumó a la concentración de la selección argentina en Kansas City. Así, el capitán albiceleste se reunió con los 18 futbolistas que a primera hora del domingo arribaron al primer hotel elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para hospedarse durante el Mundial 2026. Este lunes será la primera práctica oficial del combinado de cara a los dos partidos amistosos.

¡ESPECTACULAR MOMENTO! Messi llegó a Kansas city y al bajar del avión MARITO LE HIZO UPA. Quién pudiera...



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Con el desafío de defender el título en el máximo torneo futbolístico, Messi espera recuperarse a tiempo de una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió durante el último partido que disputó con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS).

Luego de madrugar y partir desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, la mayoría de los jugadores del plantel llegó pasado el mediodía de esta jornada a Estados Unidos en el vuelo 1978 de Aerolíneas Argentinas, en un avión especialmente ploteado con el 10 en la cola de la nave y que en la turbina tiene la cinta de capitán, también en alusión al astro rosarino.

✈️🇦🇷 Hay momentos que no se miran. Se sienten.

La Selección Argentina ya está rumbo al Mundial 2026 en #ElAvionMasArgentinoDelMundo. 💙⚽🌟🌟🌟 pic.twitter.com/MEYP8R5f3u — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) May 31, 2026

La aeronave trasladó también al cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, junto al staff administrativo, el cuerpo médico y el equipo de utilería esencial para la competencia.

Leandro Paredes saluda en la llegada de la selección a Kansas City, como queriendo dar tranquilidad sobre su lesión; a su lado, otro de la vieja guardia: Nicolás Otamendi

La felicidad de la selección: a defender el título

El grupo que inició el traslado desde suelo argentino tuvo 18 de los 26 futbolistas de la lista definitiva: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

La delegación se hospeda en el Origin Hotel de Kansas City, ciudad ubicada en el medio oeste de los Estados Unidos y elegida por la AFA y el cuerpo técnico de la selección como sede para minimizar viajes largos durante gran parte del Mundial 2026. En ese sentido, el cuerpo técnico que lidera Scaloni determinó que el moderno Compass Minerals National Performance Center sea el centro de entrenamiento para la albiceleste.

El hotel en el que se hospeda la selección argentina.

Inaugurado en 2017, el complejo deportivo de 21 hectáreas es uno de los centros de entrenamiento del club de la MLS, Sporting Kansas City. Cuenta con cinco canchas de última generación: tres campos de fútbol de tamaño reglamentario (uno al lado del otro) y otros dos de césped sintético con iluminación LED que rodean un pabellón de entrenamiento de dos pisos conformado por aulas, posiciones de cámaras y una plataforma de observación.