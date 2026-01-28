Javier Milei cantó en el teatro con Fátima Florez; la venta de ropa cayó más del 9% en el último bimestre
Además, cambia el sistema de calificación de películas en el país; 22 estados en emergencia por la tormenta invernal en EE.UU.; Boca presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero como refuerzos. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 28 de enero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Milei cantó en el teatro con Fátima Florez y después encabezó la Derecha Fest. El Presidente estuvo en la obra de su expareja, donde cantó “El rock de gato”. Más tarde dio un discurso a la militancia libertaria en la Derecha Fest: “A través de la gestión demostré que el liberalismo es superior en términos prácticos”, aseguró el mandatario, quien también apuntó contra sectores empresariales que “hacen negocios turbios con el Estado: deben desaparecer e ir a la quiebra”, dijo Milei.
- La venta de ropa cayó más del 9% en el último bimestre de 2025. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, 7 de cada 10 empresas reportaron bajas en sus cuentas durante noviembre y diciembre. El sector acumula dos años consecutivos con desempeño negativo, con apenas un bimestre de crecimiento en todo el periodo.
- El Gobierno aprobó una reforma en el sistema de calificación de películas. A través de un decreto presidencial, la Casa Rosada instrumentó la reforma más amplia de las últimas décadas en el sector. La medida disolvió la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas y liberó al Estado de la tarea de calificar las películas: se establecieron nuevas categorías, parecidas a las que rigen en Estados Unidos, y se van a convalidar las calificaciones de los países de origen de cada film.
- Por la tormenta invernal en Estados Unidos, Trump declaró la emergencia en 22 estados. Más de 40 muertes fueron atribuidas al fenómeno meteorológico que afecta a gran parte del centro y este del país. Causó además cortes de energía en miles de casas por la caída de líneas eléctricas y árboles. La tormenta provocó el congelamiento de las cataratas del Niágara en la frontera con Canadá y el río Hudson en Nueva York.
- Boca presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, sus primeros refuerzos del 2026. Los xeneizes lograron la contratación de dos futbolistas sobre el final del mercado de pases. El mediocampista llegó proveniente de Estudiantes a cambio de cerca de 6 millones de dólares por el 80% del pase, mientras que Ángel Romero llegó libre desde Corinthians de Brasil.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Por qué hoy se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto
- 2
Hay alerta naranja y amarilla por calor, tormentas y viento para este martes 27 de enero: las provincias afectadas
- 3
Estudian construir un tren eléctrico en Rosario
- 4
La Argentina seguirá siendo el destino más elegido en la región por estudiantes internacionales