Ángel Romero y Santiago Ascacibar fueron presentados como nuevos refuerzos de Boca

Con una demora de casi dos horas respecto del horario anunciado, Boca presentó a sus dos flamantes refuerzos: el paraguayo Ángel Romero (33 años, libre de Corinthians, de Brasil) y Santiago Ascacibar (28, el equipo xeneize le compró el 80% del pase a Estudiantes de La Plata). Los dorsales de ambos empezarán con el dos: el delantero guaraní llevará el 29, mientras que el Ruso usará la 25. Las dos fueron gestiones que se activaron en las últimas horas y ambos futbolistas vivieron a ritmo de videoclip su primer día como jugadores de Boca: revisión médica, firma de contrato -un año con opción a otra para el guaraní; cuatro temporadas para el argentino- y primer entrenamiento a las órdenes de Claudio Úbeda.

“Estamos muy contentos de estar acá. Siempre que tenemos la suerte de presentar a jugadores nuevos que llegan a nuestro club nos da mucha felicidad. Sólo desearle muchísima suerte a Ángel... que lo pases bien, como lo ha hecho tu hermano. A Santi, desearle mucha suerte. Creo que la familia está contenta. Eso me parece muy importante. Y desearte que disfrutes mucho también”, los introdujo el presidente, Juan Román Riquelme. Al paraguayo, más cercano por la relación con Óscar, quien vistió la camiseta azul y oro entre 2022 y 2023, le acarició la cabeza. Luego, ambos dieron sus primeras impresiones como futbolistas xeneizes.

Para Ángel Romero, la Bombonera es tierra conocida. Estuvo en Casa Amarilla de adolescente, pura ilusión. Hizo una prueba y quedó junto a su hermano Ángel, inseparable -“Hablo con él más que con mi mujer”, contó entre risas-. Fue alcanzapelotas y pisó el estadio, pero no pudo quedarse porque su madre tenía un trabajo en Paraguay y no podía vivir en Buenos Aires junto a sus hijos. De alguna manera, Ángel se juramentó cumplir su sueño. Y le llegó el día.

“Es un sueño hecho realidad. Óscar ya lo hizo hace poquitos años. Me faltaba a mí poder vivir y disfrutar este momento. [Aquello] fue en 2007. Vinimos a probarnos. Pasamos, pudimos quedar, pero no pudimos fichar. Mi madre no podía venir a vivir con nosotros en Argentina. Fue una lástima porque tenía muchas ganas. Era el año en el que Boca salió campeón de la Libertadores. Fuimos pasapelotas, conocimos y queríamos vivir esa experiencia. Me toca de grande, espero poder disfrutarlo. Óscar me comentó lo que es el mundo Boca. Hoy comienza mi historia y trataré de hacerlo de la mejor manera”, confesó el paraguayo, más acostumbrado a jugar de mediapunta o de falso nueve en los últimos años y con la camiseta de Corinthians.

La presentación de Santiago Ascacibar y Ángel Romero

Para Ascacibar la historia es diferente. Luego de ganarlo todo a nivel local con Estudiantes de La Plata, el club que lo formó, decidió desafiarse a otro nivel. Sonó en River, pero terminó en Boca. Y él mismo contó por qué: “Quería venir. Me llena de felicidad. A River no quería ir. Fue lo que le planteé a mis agentes. Quería jugar en Boca”, aseguró. Su hermano, fanático xeneize, lo llamaba todos los días para ver si la historia se resolvía. “Estaba todos los días mandándome mensajes. Faltó al trabajo. Ama a este club. Ahora también es jugar por ellos”, contó el Ruso, que vistió las camisetas de los alemanes Stuttgart y Hertha Berlin.

Romero mencionó varias veces la palabra “desafío”. Y admitió que charló con Gustavo Alfaro -ex DT de Boca, actual entrenador de la selección paraguaya- sobre su nuevo club. En 2026, año mundialista, un buen nivel a las órdenes de Claudio Úbeda podría catapultarlo a la próxima Copa del Mundo. El Mellizo lo sabe: “Jugar en Boca es vidriera pura. Es estar en la boca de todos. Fue una decisión venir acá, para poder estar en este mundo, exigirme, estar al 100 en lo físico, en lo mental. Acá uno tiene que estar bien mentalmente. No es fácil jugar acá en Boca. Es muy grande. Me gustan los desafíos y tratar de estar a la altura de esta institución y ganar cosas”, se ilusionó.

Los jugadores de Boca le dan la bienvenida a Santiago Ascacibar, nuevo refuerzo xeneize Boca Juniors

Ascacibar, en cambio, rechazó hablar del próximo Mundial. El excapitán pincharrata va paso a paso. “La verdad que hablar del Mundial es hablar muy a futuro. Tengo la cabeza puesta en lo que le puedo dar al equipo”, respondió Ascacibar. Y elogió a Paredes, el referente de la sala de máquinas de Boca: “Todos saben lo que es Leo. Tener a un compañero así lo hace mejorar y mejorar”.

A su turno, Romero contó cómo está física y futbolísticamente: “Mi última participación con Corinthians fue el 21 de diciembre. Tuve un breve descanso y después ya comencé a entrenar por mi cuenta. Obvio que no es lo mismo, pero hoy me sentí bien. Físicamente estoy bien, pero me falta un poco de ritmo, de entrenamiento con el grupo. Un poco de intensidad en lo futbolístico, pero en lo físico me siento bastante bien”.

Primeros movimientos del paraguayo Ángel Romero con los colores de Boca Boca Juniors

Ascacibar habló de sueños... y también de Diego Maradona, a quien lleva en la piel para no olvidarlo: “Siempre uno sueña las cosas. Estaba en mis sueños de chiquito vestir esta camiseta. Cumplirlo me llena de felicidad a mí y a mi familia. Ahora, agarrar esta oportunidad linda que te da este club que es inmenso”. Sobre Diego, puntualizó: “Maradona es uno de los máximos ídolos que tenemos. Me lo tatué para tenerlo siempre presente. Uno mira ahí y dice ‘mirá lo que este tipo hizo por nosotros’”.

Así pasaron unos 25 minutos de conferencia de prensa en Boca Predio, y luego de que el resto de sus compañeros y el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda se hubieran ido al hotel de concentración. “¿Te la vas a poner?“, le preguntó Riquelme a Ascacibar luego de entregarle la camiseta con el número 25. ”Hay que ver cómo queda", le respondió el Ruso. “¿Le queda bien o no?“, preguntó Riquelme. Luego, el presidente abrazó a sus dos flamantes refuerzos. Ascacibar y Romero ya son de Boca.