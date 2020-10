Jeff Bezos y las tres preguntas que se formula antes de contratar nuevos empleados en Amazon Fuente: Archivo

Hay tres preguntas que son clave en un proceso de selección de acuerdo a Jeff Bezos, el fundador y director ejecutivo de Amazon, la persona más rica del mundo, según el ranking Real Time Billionaires de la revista Forbes.

El portal CNBC publicó un artículo en el que da cuenta de lo que cada reclutador de la compañía debe preguntarse a la hora de contratar, de acuerdo a una carta del magnate y a entrevistas a diferentes medios que él y sus empleados dieron en los últimos años.

"Uno de sus lemas era que cuando contratás a alguien, él o ella deben subir el estándar para la próxima contratación", aseguró Nicholas Lovejoy, en una entrevista a la revista Wired, quien fue el quinto empleado en la historia de Amazon al ingresar en 1995.

Desde sus inicios en 1994 a hoy la empresa sumó un total de 798.000 en todo el mundo y siempre tuvo como objetivo elegir a los mejores candidatos, por lo que Bezos elaboró tres preguntas que fueron expresadas por primera vez en una carta dirigida a sus accionistas en 1998.

1- ¿Admirarás a esta persona?

"Si piensas en las personas a las cuales has admirado a lo largo de tu vida, probablemente sean aquellas de las cuales has aprendido algo o a las cuales has tomado como ejemplo. En mi caso, siempre traté con mucho esfuerzo de trabajar sólo con personas a las cuales admiraba, y aliento a los que trabajan aquí a ser igual de demandantes con sus pares. La vida es demasiado corta para hacerlo de otra manera", señalaba en la misiva.

2- ¿Esta persona subirá el promedio de efectividad del grupo al cual se suma?

"El nivel debe seguir subiendo", explicaba Bezos y proponía que para evitar el desgano se le pida siempre a los candidatos que se visualicen a la compañía dentro de cinco años. "En ese punto cualquiera de nosotros debería poder mirar y decir: «el nivel ha subido mucho, cuánto me alegro de haber entrado aquí en su momento»", señalaba.

De acuerdo al sitio web de la compañía: "La contratación a largo plazo es un valor central que ha estado en Amazon desde sus inicios".

3- ¿En qué área esta persona podría ser una superestrella?

"Hay una persona aquí que es campeona nacional de deletreo. Sospecho que eso no la ayuda mucho en sus actividades diarias, pero hace que el trabajo de todos sean más divertido, ya que ocasionalmente puedes lanzarle un rápido desafío: «¡deletrea onomatopeya! La razón por la cual quieres gente así es porque promueven el pensamiento innovador»", decía Bezos en una entrevista de 2018.

