Jeff Bezos reveló cuál es el único trabajo humano que la IA y la tecnología no podrán sustituir: “Es la base de todo”

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, participó en la Italian Tech Week 2025, que se desarrolló en Turín el 3 de octubre pasado, junto al presidente de Ferrari, John Elkann. En la conferencia, reflexionó sobre el impacto que generará la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral y destacó el único tipo de trabajador que esta herramienta tecnológica no podría sustituir.

El impacto de la IA y el único trabajo que persistirá, según Bezos

Bezos indicó que el trabajo es “demasiado divertido” para él y que no planea jubilarse próximamente. Con respecto al empleo, resaltó la incursión de la inteligencia artificial y que el único tipo que no se vería afectado es aquel que desarrolla el ingenio creativo.

El empresario destacó que la capacidad de invención humana impulsa la innovación y que es “la base de todo avance tecnológico”.

Bezos utilizó su propia experiencia profesional en empresas como la multinacional de comercio electrónico y Blue Origin. “El progreso depende de las personas que imaginan nuevas soluciones a los problemas y que se atreven a construir lo que todavía no existe”, aseveró.

El empresario indicó que valora la capacidad de invención y el optimismo Freepik

La irrupción de la inteligencia artificial sembró la incertidumbre sobre el futuro de ciertos empleos a largo plazo, dado que se presume que la tecnología adquirirá diversas funciones que en la actualidad realizan los trabajadores.

“Una vez que las computadoras puedan competir con nosotros en cualquier cosa, ¿tendremos significado en nuestras vidas?“, expresó en la conferencia. Y respondió: “Eso es 100% sí, seguiremos teniendo significado en nuestras vidas”.

El secreto de Bezos para lograr el imperio que construyó en su vida empresarial

El empresario advirtió que la inteligencia artificial va a cambiar cada industria y que su efecto impactará en la economía global, al mejorar la calidad y la productividad de las compañías.

Bezos recordó sus inicios en el desarrollo de la creatividad para el mundo empresarial. Así, se remontó a su infancia, cuando colaboraba en el rancho familiar que poseía su abuelo en Texas. “Pasamos todo un verano arreglándolo”, indicó.

Y detalló: “Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa”. Así, el fundador de Amazon dijo que aprendió el valor de la creatividad práctica y la relevancia de enfrentarse a nuevos desafíos con “ingenio y determinación”.

La incursión de la IA sembró incertidumbre en el futuro de ciertos puestos laborales Freepik

El aspecto que destacó Bezos para contratar trabajadores sobre la IA

El multimillonario de 61 años dio sus primeros pasos en el mundo laboral en 1986, cuando se graduó en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. Su experiencia le hizo enfocarse en la “necesidad de optimismo y el espíritu empresarial”, según resaltó en la conferencia de Italia.

Bezos señaló que esos aspectos son clave en la contratación de nuevos empleados para formar parte de sus negocios. “Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”, indicó.

A su vez, el empresario advirtió que la creatividad es un factor clave y que monitorea esa cualidad en la competencia. “Me dan más miedo dos jóvenes en un garaje que los competidores que ya conozco”, expresó.