El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pidió disculpas este jueves por el violento operativo que removió el deck de una cafetería en el barrio de Caballito. A través de sus redes sociales anunció que despidió al funcionario responsable del operativo, mientras que el comisario de la jurisdicción y los agentes que integraron el equipo de seguridad fueron pasados a disponibilidad.

“Sobre lo sucedido en Caballito: fue un error grave y no debería haber pasado”, escribió a través de X. El Gobierno de la Ciudad también informó que se hará cargo de los daños ocasionados.

El episodio ocurrió este miércoles cerca de las 16, en el comercio ubicado en la calle Ambrosetti al 300. En las imágenes tomadas por un testigo se puede ver cómo el personal de la policía porteña removió a los clientes sin ninguna advertencia previa y mientras consumían los productos que habían comprado. En una de las grabaciones se observa cómo los agentes le sacaron un jugo a una niña e intentaron sacarle otra bebida a una mujer. “Pagué el café”, gritó la vecina.

El altercado entre la Policía y los vecinos en Caballito

Minutos después comenzaron los forcejeos y los gritos. Se observa cómo el dueño lanza por los aires una de las sillas anteriormente ubicada en el deck de madera y a los efectivos reducir a una persona tomándola del cuello mientras los vecinos intentaban parar la situación.

La medida se dio en el marco de la implementación del nuevo TramBus. Según los nuevos cambios de circulación, dos colectivos que pasaban previamente por la avenida Acoyte ahora circularán por Ambrosetti, algo que generó gran oposición en los vecinos de la zona.

El posteo de Jorge Macri sobre el operativo de remoción del deck en Caballito Captura

El pasado miércoles el Gobierno porteño había compartido un comunicado donde informaban la sanción de los policías involucrados en el operativo. Se trata de un funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano, un comisario de la jurisdicción 6A y los agentes del equipo de seguridad que fueron pasados a disponibilidad.

Sin embargo, durante la tarde de este jueves, Jorge Macri informó que el funcionario de Ordenamiento Urbano fue despedido. “Decidí despedir al funcionario responsable del operativo. El comisario de la jurisdicción y los agentes que integraron el equipo de seguridad fueron pasados a disponibilidad”, detalló.

Tras ello, pidió perdón: “Le pido disculpas a las familias y clientes que se vieron afectadas por lo ocurrido, a los trabajadores y al dueño del local”. Desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron que se responsabilizarán de “la reparación de todos los daños ocasionados”.

Más videos de los incidentes en un local de Caballito

Desde la fuerza porteña aseguraron a LA NACION que personal de la Secretaría de Ordenamiento Urbano, bajo la órbita de Gabriel Sánchez Zinny, se presentó a cumplir con la medida y, para eso, pidió apoyo de los efectivos. También precisaron que un hombre, presuntamente identificado como un empleado del café, agredió al inspector de Espacio Público y fue notificado por “lesiones”.

El dueño del café, Jorge Prado, aclaró que la instalación del deck en la vereda —en el que entraban cerca de 16 clientes— del local se había realizado en 2025 y que tenía una habilitación vigente por cinco años.

El testimonio del dueño de la cafetería en Caballito "Me rompieron el local, rompieron mesas, rompieron todo"

“Supuestamente nos daban 10 días hábiles como mínimo para desalojar, más 15 días después como máximo. Pero cuando vinieron me dijeron que era inmediato. Me quise acercar al deck, me sacaron a empujones y empezaron a sacarlo ellos. Fue patético lo que pasó”, remarcó.

La calle Ambrosetti ya había generado conflictos con los vecinos cuando se estableció el cambio de circulación para fin de mes como parte del reordenamiento vial previsto por el gobierno porteño. A esa medida se sumó la circulación de dos líneas de colectivos que actualmente usan la avenida Acoyte. Esto despertó reclamos entre vecinos y comerciantes que cuestionan que una calle residencial, más angosta y con intensa circulación peatonal se convierta en un corredor de transporte público.