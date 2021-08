Juan Grabois se sumó a la polémica por los carpinchos de Nordelta: “Si tocan a uno, nos tocan a todos”

Las repercusiones en torno a la invasión de carpinchos en algunos barrios de Nordelta sigue sumando voces, a favor y en contra, de los gigantes roedores, y quien se subió a la polémica hoy fue el dirigente social kirchnerista Juan Grabois.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos escribió: “Con los carpinchos, hasta la victoria, siempre. Si tocan a uno, nos tocan a todos. #LeyDeHumedalesYA”.

Con los carpinchos, hasta la victoria, siempre. Si tocan a uno, nos tocan a todos. #LeyDeHumedalesYA — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 21, 2021

La polémica comenzó luego de una publicación en LA NACION sobre la invasión de carpinchos en diferentes barrios de Nordelta.

Un grupo de vecinos emitió después un comunicado en el que aseguran que “aman” a estos roedores y que la responsabilidad del crecimiento exponencial se debe a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y los administradores del complejo.

También el creador del complejo inmobiliario se sumó a la polémica. A través de su cuenta de Instagram, el empresario Eduardo Costantini sentó su posición respecto a los roedores que en la Argentina viven en la zona mesopotámica.

“¡¡Los Carpinchos son seres indefensos y divinos que necesitan el cuidado y el amor de todos nosotros!!”, escribió el empresario junto a una foto de perfil de un animal.

El ataque a un perro, el origen de la disputa

El carpincho es el roedor de mayor tamaño en el mundo. Puede medir hasta 1,30 metros de largo y los adultos llegan a pesar 60 kilos. Son gregarios y viven en grupos de 10 a 20 animales, en los que siempre hay un macho dominante que controla un territorio, que suele ser de entre cinco y 20 hectáreas. Son anfibios y se alimentan de la vegetación.

En esa zona del municipio de Tigre, la población de carpinchos no para de crecer, lo que trae todo tipo de problemas; por ejemplo, parques destrozados y mascotas heridas.

Ese fue el caso de la perra Oreo, una schnauzer mini que una mañana salió al jardín a hacer sus necesidades y terminó entre los dientes de un carpincho. Así lo relata Myriam Couriel, que es la dueña y vive en el barrio Las Glorietas, en Nordelta: “Escuché gritos desgarradores. Me asomé por la ventana y vi a un carpincho con Oreo en la boca. Había dos; creemos que eran un macho y una hembra y ella estaba embarazada, por lo que el macho la defendió, aunque no sé de qué porque Oreo no hizo nada. Luego yo salí y los carpinchos se escaparon al lago”.

La perra terminó con heridas en el estómago y las patas traseras. Llamaron inmediatamente a una veterinaria que llegó a los pocos minutos y la pudo asistir, pero ahora Oreo está aterrada y no quiere salir al jardín. Aunque el temor más grande de los vecinos es que los carpinchos puedan atacar a algún niño, algo que aún no sucedió.

En la semana marcharon por esta ley

La Multisectorial Humedales Rosario marchó esta semana desde Plaza de Mayo a Congreso, donde realizó un acto y presentó un petitorio, con más de 400 organizaciones socioambientales de todo el país, para exigir el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales.

La movilización, que comenzó a las 16 en Plaza de Mayo, fue convocada por la Multisectorial Humedales Rosario que, luego de su “épica” travesía náutica, desde la ciudad santafesina hasta la localidad bonaerense de Tigre, y apoyada por más de 400 organizaciones socioambientales de todo el país partidarias y no partidarias, hizo el acto en el Congreso, para pedir el tratamiento de la Ley de Humedales.

“Es crítico lo que se está viviendo desde el año pasado en el Delta del Paraná, se quemaron más de medio millón de hectáreas de humedales en manos del agronegocio y de las especulaciones inmobiliarias y este año los focos de incendio fueron más todavía”, explicó hoy a Télam Ivo Peruggino referente de la Multisectorial.

“La ley de humedales está cajoneada en Comisión de Agricultura y Ganadería”, agregó.

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes se movilizaron hoy al Congreso, entre ellos los kayakistas, que remaron desde Rosario y llegaron ayer al Dique Luján, quienes marcharon levantando los remos y sus kayaks, también algunas personas sostuvieron banderas de pueblos originarios y carteles con distintas frases como: “Ecocidio no es progreso”, “Ley de Humedales ya!”, “No hay planeta B”.

LA NACION

