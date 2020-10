En una entrevista radial, Grabois sostuvo que la tensión por la usurpación de tierras continuará hasta tanto no se resuelva el problema de acceso a la vivienda Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Mientras continúa la tensión por la ocupación de terrenos, Juan Grabois realizó polémicas declaraciones. El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) sostuvo que se repetirá lo que ocurre en Guernica hasta tanto no haya una solución de fondo que garantice el acceso a la vivienda a las familias de menores recursos.

Después de que el exministro de Agricultura de la Nación Luis Miguel Etchevehere denunciara la ocupación de un campo y culpara a Grabois, el dirigente de la CTEP se refirió a la situación de la toma de tierras en Guernica, en el sur del conurbano bonaerense. El referente social opinó que debe hallarse una solución por vía pacífica que garantice una situación habitacional para las clases baja y media de la sociedad.

"Mientras los problemas sociales no se resuelvan a través de la violencia sino con diálogo, creo que todas las soluciones son correctas. Es decir, soluciones que puedan ser más inmediatas, más de corto o mediano plazo. Y reconocer que aunque el foco de la atención está en Guernica, en la Argentina ha habido un problema de 120 tomas de tierra por año en los últimos 30 años", sostuvo Grabois en una entrevista con Futurock FM.

Juan Grabois, referente de la CTEP, sostuvo que el problema de la toma de tierras no cesara hasta que se le de una solución de fondo.

Como ya lo había hecho en otras ocasiones, el dirigente de la CTEP remarcó que, lejos de tratarse de un caso aislado, la situación de la usurpación de terrenos no cesará hasta tanto las autoridades encaren el problema y le den una solución permanente. "Va a haber 1, 2, 3, 5 o 20 Guernicas en la medida en que no se resuelva el problema del acceso a la tierra, al lote urbano, que cualquier familia humilde o de clase media pueda acceder a un lotecito y pagarlo en cuotas en un país donde el problema no es la escasez de tierras", agregó.

Una panorámica de las casillas instaladas en los terrenos de Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Las 1200 familias que meses atrás ocuparon los terrenos que hoy están en plena disputa judicial provenían no solo de Guernica, sino de otros partidos bonaerenses como Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora y San Vicente.

Originalmente, el juez de Garantías de Cañuelas Martín Miguel Rizzo había dispuesto como fecha para el desalojo el 1 de octubre. Ese día, el procedimiento no se llevó a cabo y se postergó hasta este jueves 15, pero tampoco se hizo efectivo.