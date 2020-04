Sara O., la jubilada que violó la cuarentena por coronavirus para tomar sol en los bosques de Palermo hizo declaraciones explosivas para sostener su acto de rebeldía e imprudencia Fuente: Archivo

Sara O. , la jubilada que violó la cuarentena por coronavirus para ir a tomar sol a los bosques de Palermo (Parque Tres de Febrero), hoy hizo declaraciones explosivas para sostener su acto de rebeldía e imprudencia, ya que, por tener 83 años, forma parte de uno de los grupos de riesgo ante la enfermedad que tiene paralizado al mundo.

"Media hora voy a tomar sol y me voy" , fue la frase que la mujer les dijo a los oficiales de la Policía de Ciudad, que se sorprendieron ante la firmeza de la mujer, que rompió ayer la cuarentena. Por ese acto, la jubilada fue notificada por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal , que dice: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Hoy, Sara O., decidió dar una serie de entrevistas con programas de televisión y su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales.

"Es el primer otoño, en mi larga vida, que se puede tomar sol a esta altura. ¿Lo iba a desperdiciar cuando estoy acostumbrada a tomarlo desde toda mi vida?", le dijo Sara a Guillermo Andino en Informados de Todo (América) .

Andino le sugirió que corría serio riesgo ante un eventual contagio de coronavirus . "Se te escucha joven, pero pertenecés a un universo que es donde hay que cuidarte mucho", dijo el periodista.

Sin embargo, Sara, le contestó de manera desafiante: "Yo me cuido a mí y a cuido a los demás. Salgo con barbijo , con los guantes de goma. No toco ni el botón del ascensor, ni las manijas. Más precauciones de las que tomo yo, no las toma nadie".

Luego, la mujer sostuvo que ayer los agentes de la Policía de la Ciudad no respetaron el protocolo de prevención ante el Covid-19. "Ojalá las hubieran tomado los policías que se me acercaban a 50 centímetros", dijo la mujer y agregó: "A una le tuve que dar un empujón porque fue lo más guarango del planeta".

Ante la sorpresa de Andino y sus columnistas, la mujer abundó en su relato y dijo que la agredió el personal policial "porque se me acercó demasiado. Yo estaba en la puerta de casa, no me dejaban entrar y lo tenía a 50 centímetros y una policía que estaba pegada a mí, le tuve que pegar un empujón y apretar con mi llave de contacto".

Sin moverse un milímetro de su postura, Sara dijo que los agentes de la policía "están justificando la nafta que gastan paseando por Libertador en lugar de ir a Plaza Italia a alejar a los viejos que se ponen uno al lado del otro".

Contra todos

En otro momento de la entrevista, Sara dijo: "No va a circular ningún virus por ahí [pa]. Lo único que circula son las bicicletas y las tablitas [skates]". Y agregó que "en los aglomerados de gente haciendo cola. Ahí es donde están los virus".

Luego, Sara dedicó parte de su diatriba contra el presidente Alberto Fernández . "Y [los virus] también están en las mesas cuando se juntan el Alberto este y todo su séquito. Ni siquiera estaban con barbijos la última vez que los vi. Entonces ellos son los que propagan más la cosa que yo. Ellos sí que no toman precaución".

"Empiecen por enseñarles a esa sarta de inútiles que tienen que estar a dos metros, como mínimo, de una persona", afirmó enojada la mujer que violó la cuarentena para tomar sol en el Parque Tres de Febrero.

Sara también fue entrevistada por Ángel de Brito y su equipo de panelistas de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) , donde también hizo fuertes declaraciones contra miembros del Gobierno.

"¿Por qué no podés acatar esa regla?", le preguntaron primero. La respuesta de Sara fue tajante: "No tengo donde tomar sol que no sea en la vereda de enfrente".

Luego, volvió a expresarse contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. "La prohibición sale de un viejo ignorante que dijo que 'China estaba lejos'. El Gobierno que tenemos no me merece ninguna fe", dijo la jubilada.

"Un ridículo decidió que China estaba lejos. Entonces un Gobierno que dice que China está lejos, no le hago caso. No contamino a nadie", dijo Sara.