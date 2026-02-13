La afirmación de que el alcohol es un “lubricante social” preocupa a algunos expertos

NUEVA YORK.— El psicólogo empezó a interesarse por este fenómeno hace décadas, mientras preparaba un experimento sobre los efectos de la bebida en la ansiedad y el ritmo cardíaco.

Las mujeres habían sido excluidas de muchos estudios de este tipo, así que Michael Sayette, profesor de psicología de la Universidad de Pittsburgh, les pidió a cinco voluntarias que fueran al laboratorio y bebieran, lo que le permitió establecer puntos de referencia de alcohol en sangre para su experimento.

Las mujeres, que rondaban los 20 años, no se conocían entre sí y, al principio, se mostraron tímidas. Pero a medida que bebían, empezaron a charlar y pronto a reírse. Una hora más tarde, recuerda Sayette, su conversación era animada y estaba salpicada de carcajadas.

“Pasaron de ser profesionales y apenas hablar a parecer las mejores amigas una hora después”, dijo Sayette en una entrevista reciente. “No hacían falta estadísticas sofisticadas para darse cuenta de lo que estaba pasando”.

En enero, cuando los funcionarios federales dieron a conocer las nuevas directrices dietéticas del gobierno, Mehmet Oz, el médico que supervisa los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, habló del papel que puede desempeñar el alcohol para unir a la gente.

Las recomendaciones actualizadas les decían a los estadounidenses que bebieran “menos” para mejorar su salud. Pero ya no aconsejaban limitar el consumo a una copa diaria para las mujeres y dos para los hombres, pese a la evidencia de que los daños, incluidos los riesgos de cáncer, aumentan a niveles muy bajos de consumo.

Oz explicó por qué el gobierno había descartado los límites: “El alcohol es un lubricante social que une a la gente”, dijo.

“En el mejor de los casos, no creo que se deba beber alcohol”, continuó.

Oz declaró posteriormente a TMZ que los límites originales de consumo de alcohol diario probablemente se habían fijado demasiado altos: “Creo que, según las directrices, se debería beber menos de dos copas al día en el caso de los hombres y una en el de las mujeres”.

Añadió que no hay datos que demuestren que beber alcohol contribuya a la salud, y que el único beneficio es que “te ayuda a disfrutar del tiempo con tus amigos”.

Sin embargo, la investigación sobre el consumo social de alcohol es bastante más matizada y complicada que eso, afirman los expertos. Es cierto que beber en solitario es una señal de alarma. Pero beber con otros tampoco está exento de riesgos.

En realidad, la mayor parte del consumo de alcohol tiene lugar en entornos sociales, y la gente tiende a beber más en compañía de otros. El consumo social de alcohol también está relacionado con la violencia y los accidentes.

“Oz tiene razón; en realidad se trata de hablar, sonreír y conectar”, dijo Kasey Creswell, profesora titular de psicología en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh. “Por eso probablemente el alcohol se vuelve tan adictivo para algunas personas”.

“No solo ansían la bebida; ansían esa rápida sensación de pertenencia que es tan importante para los humanos a un nivel fundamental”, añadió. “Y el alcohol sin duda puede ayudar con eso”.

La mayoría de las investigaciones que examinan los efectos del alcohol en entornos de laboratorio han ignorado el contexto social, argumentó Creswell en un editorial de la revista Addiction en 2024, en coautoría con Catharine E. Fairbairn, profesora titular de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Revisaron los artículos publicados hasta 2023 e identificaron casi mil estudios en los que los participantes recibieron alcohol. Algo más del 90 por ciento de esas investigaciones enfocaban en personas que bebían solas, a pesar de que la mayoría de la gente —jóvenes y mayores, bebedores ocasionales y empedernidos— bebe en compañía la mayor parte del tiempo.

Por tanto, los estudios sobre el consumo de alcohol en solitario pasan por alto un factor clave que contribuye al trastorno por consumo de alcohol, argumentaron Creswell y Fairbairn, porque “no permiten examinar los efectos socialmente reforzadores del alcohol”.

Momentos dorados

Inspirado por la animada conversación de las mujeres durante la preparación de su experimento, Sayette pasó a realizar uno de los mayores estudios centrados en la bebida social entre desconocidos dentro de un entorno controlado y de laboratorio.

“Muchas investigaciones documentaban los problemas del alcohol, como la violencia y la agresividad”, dijo Sayette. “Pero no respondían a la pregunta: ‘¿Por qué lo hace la gente?’ ‘¿Qué consigue la gente consumiendo alcohol?’”.

Sayette y su equipo reclutaron a 720 bebedores sociales de entre 21 y 28 años, la mitad hombres y la otra mitad mujeres, y los invitaron a acudir al laboratorio de la Universidad de Pittsburgh.

Ninguno de los participantes conocía a los demás, lo cual era importante porque el estudio pretendía analizar los vínculos entre desconocidos. Las amistades o incluso conocerse previamente podrían comprometer los datos.

Los hombres y las mujeres se dividieron en tres grupos. A uno se le asignó al azar un cóctel de vodka con jugo de arándanos, mientras que el segundo recibió un placebo sin alcohol servido en un vaso untado con vodka para que pareciera más un cóctel. El tercer grupo recibió jugo de arándanos natural.

Se les pidió a los participantes que bebieran un tercio de su bebida cada 12 minutos y se les informó de que serían grabados en video.

Durante el experimento se les midió la tasa de alcoholemia y después se les preguntó si sus dos compañeros de copas se habían interesado por lo que tenían que decir y si les habían caído bien. Los científicos utilizaron las cintas de vídeo para analizar las expresiones faciales y los patrones de habla de los participantes.

Los resultados, publicados en 2012, fueron sorprendentes. Los participantes de los grupos que bebían pasaban mucho más tiempo hablando que los que no lo hacían. Sonreían más tiempo y obtenían puntuaciones más altas en las preguntas sobre lazos de grupo que quienes no bebían alcohol.

Quienes bebieron también eran mucho más propensos a entablar conversaciones en las que los tres hablaban sucesivamente, en comparación con los grupos a los que se administraron placebos. Y los bebedores experimentaron más de lo que Sayette denominó “momentos dorados”, en los que los tres miembros del grupo mostraban sonrisas grandes y genuinas, llamadas sonrisas de Duchenne, en las que las mejillas se elevan y hay patas de gallo que se arrugan alrededor de los ojos.

Un estudio más reciente de 393 adultos jóvenes que bebían mucho llegó a conclusiones similares: los grupos a los que se les asignó beber alcohol hablaban más, participaban en más conversaciones entre tres y experimentaban menos silencios incómodos.

También mostraron un aumento más rápido de la frecuencia de esas sonrisas de Duchenne, e informaron de más sentimientos positivos y sensación de vinculación social.

Los expertos dijeron que comprender el consumo social de alcohol es importante porque puede ayudar a identificar a quienes corren mayor riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol.

Julia Buckner, profesora de psicología de la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge, ha estudiado qué motiva el “juego previo” o “fiesta previa”, es decir, el consumo de alcohol antes de un acontecimiento importante.

“Sabemos que las personas socialmente ansiosas sienten ansiedad no solo cuando se encuentran en una situación social, sino también cuando piensan en acudir a un acto social y se preguntan: ‘¿Y si digo algo estúpido? ¿Me juzgará la gente?’”, dijo Buckner.

Buckner descubrió que el hecho de beber antes de ir a una fiesta para mitigar el nerviosismo anticipatorio predispone a las personas con ansiedad social a beber aún más durante el acto social principal. Esta puede ser una de las razones por las que las personas con trastorno de ansiedad social tienen cuatro veces más probabilidades que el resto de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol, dijo.

El alcohol mejora las interacciones sociales en gran parte porque reduce la anticipación del rechazo, una fuente de estrés que no se limita a las personas con trastornos de ansiedad social. Quien bebe habla más, se abre más y divulga más información personal, lo que genera más sentimientos de conexión social.

“Se reduce el ritmo cardíaco y se suda menos. Te da una especie de miopía: tienes visión de túnel. Estás en el momento”, dijo Todd Kashdan, profesor de psiquiatría de la Universidad George Mason de Virginia.

Pero Kashdan se mostró crítico con el mensaje de Oz, y afirmó que “hacía parecer que el alcohol es la cura para los problemas sociales y la soledad. Pero también es predictor de problemas conductuales más severos”.

“Esa dualidad es realmente importante, y faltó en su mensaje”, añadió. “Sí, es un lubricante social, y si dependes de él, tiendes a desarrollar más problemas con el alcohol”.

Fairbairn se mostró de acuerdo. “La mayor parte del daño que produce el alcohol, desde luego en el conjunto de la sociedad”, dijo, “se debe sobre todo o principalmente a beber con los amigos”.

Entre los bebedores problemáticos, tres de cada cuatro ocasiones el consumo de alcohol se produce en entornos sociales, señaló.

Al pedírsele un comentario, Emily Hilliard, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos, reiteró la declaración de Oz y se refirió a las directrices actualizadas que dicen que los estadounidenses deberían beber menos para mejorar su salud, y que algunas personas —incluidas las mujeres embarazadas y aquellos propensos a trastornos por consumo de alcohol— deberían evitar el alcohol por completo.

Los especialistas en adicciones no discuten que la conexión social contribuye a la salud en general, pero llevan mucho tiempo insistiendo en que para pasar un buen rato con los amigos no hace falta beber alcohol.

“El cincuenta por ciento de la población no bebe nada al año, pero esa gente sigue socializando”, dijo John Kelly, profesor de psiquiatría y medicina de las adicciones en Harvard.

Por Roni Caryn Rabin