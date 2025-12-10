La Anmat prohibió una amplia gama de productos de limpieza por falta de registros y rotulados irregulares

La Anmat prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de múltiples productos de limpieza fabricados por Grupo Jac S.A., tras detectar irregularidades en registros y rotulados durante una inspección realizada en su planta de Malvinas Argentinas. La decisión, formalizada en la Disposición 9039/2025 y publicada en el Boletín Oficial, se tomó a partir de un informe técnico que identificó artículos sin autorización sanitaria y otros que no cumplían con las condiciones aprobadas por el organismo. La empresa quedó temporalmente inhabilitada para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios.

La inspección se realizó en el establecimiento ubicado en la localidad de Área de Promoción El Triángulo, en el partido de Malvinas Argentinas, donde Grupo Jac opera como elaborador, fraccionador e importador/exportador de artículos de uso doméstico. El relevamiento señaló la presencia de productos sin registrar en la categoría de domisanitarios y de otros que figuraban con rótulos que no coincidían con los aprobados. El organismo también puntualizó que parte de lo que se encontró en la planta ya circulaba entre distintas jurisdicciones.

Entre los productos sin registro detectados aparecieron diferentes versiones de limpiadores, desinfectantes, suavizantes, lavandinas y geles clorados de la marca Swell. Según los rótulos relevados, figuraban referencias como “en trámite” para registros que no existían, números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) que no coincidían con los habilitados o designaciones incompletas. En el mismo conjunto se incluyó un detergente concentrado que tampoco estaba inscripto ante la autoridad sanitaria, pese a presentar numeración de establecimiento en el envase. De acuerdo con la información oficial, personal de la firma confirmó que no contaba con la habilitación provincial correspondiente.

La Anmat también mencionó casos de productos que sí estaban registrados, pero que incumplían los requisitos de rotulado. Entre ellos se destacó el limpiador desengrasante neutro Swell, que posee trámite de admisión automática, aunque al momento de la inspección exhibía envases que aún no se adecuaban a las modificaciones en evaluación. Algo similar ocurrió con el aromatizante Splash Col Swell, autorizado tanto para uso profesional como para venta libre, cuyos rótulos no correspondían a los aprobados, ya que omitían datos de registro y leyendas de precaución obligatorias.

El informe técnico incluyó la verificación de stock de productos terminados y de procesos de fabricación y fraccionamiento en curso. Se documentaron lotes de lavandina concentrada, lavandina común, detergentes y limpiadores para pisos con fechas de elaboración y vencimiento recientes, todos bajo la marca Swell. Según el organismo, varios de esos productos tampoco tenían respaldo de registro nacional pese a estar listos para su comercialización.

Entre los productos prohibidos por esta disposición, están incluidos geles clorados, y desengrasantes multiuso Unsplash

La acumulación de irregularidades llevó al organismo a aplicar la medida más restrictiva prevista en la normativa: la inhibición temporal de la firma para la elaboración y el fraccionamiento de productos domisanitarios. La decisión se sustentó en disposiciones que regulan la fabricación y el control de artículos de uso doméstico, y en la constatación de que se comercializaban productos sin autorización vigente o con rotulados contrarios a los aprobados. Además, la ANMAT señaló incumplimientos a normas específicas sobre inscripción obligatoria y veracidad de información consignada en los envases.

En ese marco, la disposición publicada ordenó prohibir la comercialización, distribución, uso y publicidad de todos los lotes de once productos: limpiadores para pisos –en versiones concentradas o aromatizadas–, desinfectantes, suavizantes, lavandinas, cloro concentrado, geles clorados, desengrasantes multiuso y quita sarro, además del detergente concentrado. La resolución también incluyó una prohibición específica sobre todos los lotes del producto Splash Col Swell, por inconsistencias entre los rótulos aprobados y los observados durante la inspección.

La autoridad sanitaria dispuso además iniciar un sumario a Grupo Jac S.A. y a su director técnico, José María Rizzi, por presuntos incumplimientos a las normativas que regulan la elaboración y comercialización de productos domisanitarios. El procedimiento busca determinar la responsabilidad de la empresa por haber puesto en circulación artículos sin registro y por haber modificado rótulos aprobados sin autorización previa.