La Anmat prohibió una decena de productos de diferentes marcas de cosméticos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país la comercialización, uso, distribución y publicidad de una decena de productos cosméticos que declaraban tener ácido azelaico, pero que no contaban con la inscripción sanitaria en el organismo.

La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la disposición 6991/2025, alcanza a diferentes cremas, sueros y emulsiones de reconocidas marcas internacionales y nacionales, como The Ordinary, Paula’s Choice, Viva Dermo Skin Care, Nine Less y Cos de Baha. Según se detalla en la resolución, estos cosméticos se vendían por web a pesar de que carecían de la debida autorización.

La investigación se inició a partir de actuaciones del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Anmat, que verificó en sus registros la inexistencia de inscripciones correspondientes a los lotes y presentaciones observados. En paralelo, se llevó adelante una fiscalización electrónica que constató la promoción y oferta de los productos en plataformas digitales.

De acuerdo con la normativa vigente, la elaboración, importación y comercialización de cosméticos solo puede realizarse en establecimientos habilitados y con productos registrados ante la Anmat, bajo la supervisión de un profesional universitario matriculado. Cabe señalar, que la Ley 16.463 prohíbe la circulación y distribución de productos impuros o ilegítimos, mientras que la resolución 155/98 establece los requisitos de autorización sanitaria.

Por otro lado, el organismo advirtió que la falta de inscripción impide “garantizar la eficacia, seguridad y formulación de los productos involucrados”, por lo que representan un “riesgo potencial para la salud de los consumidores”. En este marco, ordenó la prohibición preventiva hasta que las empresas regularicen la situación de sus cosméticos.

El listado de productos completo:

Crema Azelaic Acid Suspension 10% – marca The Ordinary

– marca Emulsión Skin Control Rosacea Ácido Azelaico – marca Viva Dermo Skin Care

– marca Crema Control Anti Acné con Ácido Azelaico – marca Blenie Cosmética Natural

– marca Serum Facial Azelaic Topical Acid – marca Kiso Care

– marca Crema A-Control Azelaic Acid – marca Nine Less

– marca Serum Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing – marca Anua

– marca Crema Facial Supra Azelaic Acid – marca Zealsea

– marca Crema Booster 10% Azelaic Acid – marca Paula’s Choice

– marca Suero Azelaic Acid 10 AZ – marca Cos de Baha

– marca Crema para el Acné 14% Azelaic Acid – marca Bechoicen