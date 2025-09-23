El pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en todo el país

A días del comienzo de la primavera, y en medio de una semana con temperaturas agradables para la mayor parte del país pese a las alertas recientes en varias provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este martes 23 de septiembre y adelantó cómo seguirán las condiciones hacia el fin de semana. Además, aclaró que no hay alertas vigentes por fenómenos adversos en ninguna provincia.

Según el parte oficial, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el panorama será parecido al de este lunes. Durante la jornada, el cielo permanecerá parcialmente nublado y hacia la noche se incrementará la nubosidad. La mínima se ubicará en torno de los 9°C y la máxima alcanzará los 19°C.

No se prevén lluvias para este martes, aunque para la noche existe una baja probabilidad del 10%. Por otra parte, los vientos soplarán desde el este y el sudeste con intensidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Las máximas y mínimas para este martes en el centro del país. SMN

El miércoles se espera que el viento cobre más fuerza y llegue hasta los 22 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora en la noche. Esto generará un leve descenso en las marcas térmicas, que se ubicarán entre los 9°C de mínima y los 18°C de máxima. La nubosidad será variable: parcial en la mañana y mediodía, y algo nublado hacia la tarde y noche.

Para el jueves, el termómetro volverá a mostrar un ligero repunte. El cielo se presentará parcialmente nublado, con una mínima de 10°C y una máxima de 20°C. Los vientos del noreste soplarán con intensidades más firmes, de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Recién hacia el sábado podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que hasta entonces se mantendrá una estabilidad relativa en esta zona del país.

Ingreso de viento y posibles lluvias para el fin de semana

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, la llegada de la primavera se dio con un clima cambiante que dejó tormentas en varias provincias del centro y el noreste del país. Sin embargo, según señalaron, luego ingresó aire más frío y seco, que estabilizó la situación, dando como resultado un panorama con menos nubosidad y un descenso de la temperatura.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Como consecuencia de ello, el escenario más frío se daría entre el martes y el miércoles por la mañana, alcanzando incluso la posibilidad de registrar heladas en algunos sectores del sur bonaerense.

Por otra parte, a partir del viernes, se prevé el avance de un nuevo frente frío que podría volver a generar lluvias y tormentas sobre el centro y noreste del país. En ese marco, podrían darse tormentas puntuales con ráfagas o granizo aislado, aunque no alcanzarían la intensidad de lo ocurrido días atrás.

En cuanto al viento, desde el medio especializado indicaron que, entre el miércoles y el viernes, rotará otra vez al norte, lo que impulsará un aumento moderado de las temperaturas. Sin embargo, ese ascenso no sería suficiente para cargar de humedad la atmósfera, de modo que los próximos eventos de inestabilidad tendrían un impacto más acotado.

El fin de semana podría presentar precipitaciones intermitentes y de intensidad variable. Aunque no se prevén fenómenos de gran magnitud, se recomienda un seguimiento atento ya que la dinámica de esta época del año puede generar cambios rápidos en cortos plazos.