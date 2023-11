escuchar

La BBC reveló esta semana su lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo para 2023, entre las cuales, hay una artista argentina que realizó campañas virales para cuestionar los exigentes ideales de belleza que se replican desde los medios de comunicación.

En la lista, en la que los nombres están dispuestos sin ningún orden en particular, se encuentran la abogada de derechos humanos Amal Clooney; la estrella de Hollywood, América Ferrera; la ícono feminista, Gloria Steinem; la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama; la propietaria de un negocio de belleza, Huda Kattan; y la futbolista ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí.

El criterio de selección fue basado en destacar a las mujeres que han estado trabajando para ayudar a sus comunidades en lo que es política, cultura, educación, deporte, ciencia, salud y tecnología. Además, de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), se eligió a quienes colaboraron para enfrentar el cambio climático y tomar medidas para adaptarse a sus impactos.

La argentina seleccionada por la BBC para ser parte de las 100 más inspiradoras e influyentes es la artista Lala Pasquinelli, de 47 años, que fundó en 2015 el proyecto “Mujeres que no fueron tapa” (de una revista) para cuestionar los estereotipos de belleza y la representación de las mujeres en los medios de comunicación y la cultura popular.

El proyecto está detrás de campañas virales que invitan a las mujeres a reevaluar la narrativa en torno a sus cuerpos, abordando cuestiones como el envejecimiento y las dietas. Su reciente llamado a la acción #HermanaSoltaLaPanza destacó historias reales de personas de todas las formas y tamaños.

Lala es abogada, poetisa, lesbiana y activista feminista, y de acuerdo con lo que detalla la BBC, “Pasquinelli trabaja para desmantelar los ideales de belleza femenina homogéneos que, según ella, son ´clasistas, sexistas y racistas´, y que alimentan aún más la desigualdad de género”.

“Yo quería encontrar la forma de hablar de los temas de las mujeres que a mí me atraviesan. El de los estereotipos es uno y el otro, la falta de referentes en los medios. Estaba haciendo un cambio muy radical en mi vida, que era tomarme el arte más en serio, y me costó bastante encontrar mujeres referentes. Siempre me pregunto cómo sería hoy el mundo si hubiera tenido más mujeres a quienes mirar y cómo sería hoy mi vida también. Porque no tener referentes te condiciona el deseo”, dijo Lala a LA NACION en una entrevista, en 2018.

“Trabajo más con las revistas por la síntesis que representan. Porque lo que estás viendo ahí después se reproduce en la tele, en la radio y hasta en las publicidades de YouTube. Las revistas como Gente o Caras expresan muy fuerte el mensaje que después se ve con más sutileza en el cine o la publicidad. Después hay otros medios online que siguen teniendo secciones como ´La diosa del verano´, que son terribles”, decía Lala por 2018.

También, afirmaba: “Admiro a las mujeres resilientes, a las líderes sociales que me atrapan con sus historias. Desde Margarita Barrientos y lo que le pasaba con la comida en su casa hasta Estela de Carlotto. Son personas a las que la vida les pasó por encima, pero hicieron algo con eso que no solo las salvó a ellas, sino también a un montón de gente. Susana Trimarco es otro ejemplo. Son mujeres que vinieron desde muy atrás y hoy son referentes porque hacen cosas que impactan, que ayudan a otras personas y que abrazan una causa con cuerpo y alma. Y también mis referentes son las mujeres sabias que tienen un universo adentro, que lograron convertir su propio camino en sabiduría y empatía”.

Por esa época sus campañas para visibilizar a las “mujeres que no son de tapa” comenzaron a viralizarse y marcaron la agenda de algunos medios que comenzaron a cuestionarse sus primeras planas. Este año se focalizó en el caso de Silvina Luna, quien murió luego de sufrir una insuficiencia renal tras someterse a un procedimiento estético con Aníbal Lotocki, hoy detenido y acusado de homicidio de otro paciente, que le provocó complicaciones graves en su salud.

“A Silvina no la mató solo la mala praxis de un cirujano codicioso entre tantos, está lleno de estos sujetos que se arrogan el derecho de darle forma a nuestros cuerpos con un bisturí, que se enriquecen con este modelo que nos mata. A Silvina la mató también el mismo sistema que nos quiere primero cosas, muñequitas de plástico, pedazos de carne para modelar, alienadas en la carrera por encajar, completamente despolitizadas y solas. La mató el mismo medio donde le decían que se rellene la cola, que se cambie la cara, para tener trabajo”, denunció la artista desde las redes sociales luego de conocerse la noticia de la muerte de Luna.

LA NACION