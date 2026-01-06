“La casa que se la traga la tierra”. De sueño de hogar familiar a exclusivo hotel boutique en Los Acantilados

MAR DEL PLATA.- Más de tres años permaneció ese esqueleto de hormigón a la vera de la ruta 11, convertido a la vez en hito y enigma. Por lo insólito en términos de diseño y por lo que llevaba a imaginar lo que podía resultar una vez finalizado el proyecto que se insinuaba en forma de cajón irregular, con una fachada de dos pisos muy torcida hacia la vereda y la cara del fondo con idéntica inclinación, pero allí con base de la planta baja alzada a 4,5 metros del terreno, casi el triple de altura que en el frente.

“La gente comenta que va a ser un hotel”, escuchó Martín Mc Guire de boca de su suegro cuando veía con dudas la posibilidad de continuar esta obra que pensó como su casa familiar frente al mar y con esos trazos más que originales de su pareja arquitecta, Julieta Lépore. Comenzaron a construir en 2019 y, un año después, la pandemia no solo los obligó a paralizar los trabajos sino también su empresa vinculada con el transporte de pasajeros, con lo que también se acotaron los recursos para terminarla.

Locus Solus abrirá sus puertas solo para albergar adultos Mauro V. Rizzi

Ese clic de cambio de rumbo apareció en 2023, cuando la economía de su firma se recompuso, ya estaban cómodos como familia en un barrio cerrado de la zona y se animaron a desarrollar esta propuesta de 15 habitaciones exclusivas y solo para adultos en lo que en el barrio Los Acantilados ya era conocida como “la casa inclinada”, “la casa torcida” o, aún más impactante y gráfico, “la casa que se la tragó la tierra”.

“Locus Solus” se llama el emprendimiento que esta semana abre sus puertas, apuntando a un segmento alto. Se presenta desde sus particularidades como “hotel singular” y acompaña la proyección de desarrollo y crecimiento que Mar del Plata sostiene en estos últimos tiempos hacia el sur, con preferencia sobre el frente costero y cada vez más con inversiones de calidad, casas particulares y barrios privados.

Locus Solus, a punto de abrir como hotel boutique el diseño que fue pensado para hogar familiar Mauro V. Rizzi

“Creemos que a la zona y la ciudad le faltaba una oferta distinta y de categoría, con una propuesta de opciones de bienestar y, por sobre todo, que cada paso por aquí les represente una experiencia única”, explica Mc Guire a LA NACION, horas antes de la inauguración oficial, prevista para este miércoles, y la apertura a huéspedes desde el próximo 9.

Locus Solus toma su nombre de una novela que el francés Raymond Russell escribió hace más de un siglo Mauro V. Rizzi

A tope, el hotel tendrá una capacidad máxima de 31 pasajeros y con una particularidad: no se admiten menores de edad ni mascotas. Hay 13 de las 15 habitaciones que tienen vista al mar, todas son dobles y en suite, absolutamente distintas en su diseño y decoración. Y la única que tiene opción para tres huéspedes se llama Locus Solus y está en el punto más alto del edificio. La noche allí se ofrece a US$360 y desde US$240 las restantes, casi en el segmento tarifario de los cinco estrellas marplatenses.

La construcción de "la casa inclinada" se suspendió en el tiempo de la pandemia de Covid Mara Sosti

McGuire cuenta que con su pareja y para criar a su hijo, que hoy tiene 5 años, se habían decidido a buscar un lugar tranquilo que combinara cercanía con el mar, verde y un entorno de tranquilidad. Lo encontraron en este predio de tres lotes a la altura del kilómetro 532 de la ruta 11, en el límite entre Los Acantilados y el barrio Marisol, a menos de 150 metros del acantilado que cae sobre la playa y a media hora del centro de Mar del Plata.

Allí aparecieron las ideas de Lépore, que junto con su socio de estudio, Leonardo Salvini, jugó con las líneas y ángulos. “Nunca le puse un nombre, siempre la pensé como la casa de Joaqui, nuestro hijo”, dice la arquitecta a LA NACION. Tampoco la planteó como una casa caída o torcida, sino con una inclinación necesaria para que el punto más alto de la casa, que se pensó en los fondos y donde en aquel proyecto de vivienda familiar iban a estar la cocina y el living, también tuviera vista al mar por el frente.

La madera domina el diseño de los interiores Mauro V. Rizzi

La reconversión en hotel se dio desde 2023. Aquella estructura sumó un piso más para habitaciones y se excavó por debajo de la losa para hacer lugar a otras dos al frente y un spa. Compraron dos lotes linderos donde se despliega la unidad gastronómica, una vistosa piscina, abundante y variada vegetación con impronta de paisajista, un gimnasio y área de servicios. En el claustro del edificio principal se destaca un jardín tropical.

El nombre traducido es “lugar único” y lo toma de una novela que el francés Raymond Russell escribió hace más de un siglo. Refiere esa historia a un científico que encabeza una recorrida por su propiedad que se llama Locus Solus, en los suburbios de París. Un ejemplar está aquí sobre la mesa del lobby, junto a una biblioteca que acompaña la irregularidad en pendiente de este edificio.

“Es un hotel solo para adultos, con propuesta de tranquilidad, spa con terapias alternativas y reconexión con la naturaleza”, cuenta Shadi, gerente general del establecimiento y destaca los diseños exclusivos que se ofrece tanto en decoración como equipamiento de servicios. “El detalle será lo que nos diferencie y lo que valorarán quienes nos visiten”, apuntó.

Búsqueda de armonía

En el revestimiento interior del hotel abunda la madera, el sello de “casa inclinada” se multiplica en las ventanas irregulares y la búsqueda de armonía también llega desde el sonido ambiente: al paso por los pasillos suenan aleatoriamente pájaros, las olas del mar, grillos, viento, alguien que lee un cuento o un relato de historia de la zona.

Con elaboración propia, el lugar estará abierto al público para desayunos, almuerzos y meriendas Mauro V. Rizzi

Los accesos al hotel y distintas dependencias son con una pulsera de diseño, que quedará como souvenir para el huésped y que tiene un microchip. A tono con el nombre del lugar y la identificación literaria, los pasillos son pasajes y a cada habitación se la identifica como capítulo.

La apertura al público será a partir del próximo viernes 9 y con ello no solo se habilita alojamiento, sino que el lugar estará abierto, en su salón comedor, a desayunos, almuerzos y meriendas, con elaboración propia. Una buena opción para conocer la experiencia del lugar sin necesidad de ser huésped.

“Es un hotel que se vivirá como experiencia”, insiste Shadi y apunta a que se genere una sinergia entre lo que se genera puertas adentro y el entorno, que tiene playa, surf, parapente, golf y ofertas de servicios en constante crecimiento. Asegura que “Locus Solus” será “un destino en sí mismo” y “cada estadía será distinta a la anterior”.