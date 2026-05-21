La comunidad maronita celebra un Año Jubilar con una misa presidida por García Cuerva

La Congregación de los Misioneros Libaneses Maronitas en la Argentina, junto con el Colegio San Marón y las entidades de la colectividad libanesa, dará inicio al Año Jubilar bajo el lema Fidelidad a la Historia, Renovación para el Futuro, en el marco de las celebraciones por los 125 años de la Congregación y del establecimiento educativo, así como por el 25° aniversario de la Catedral Maronita.

La apertura oficial tendrá lugar el domingo 24 de mayo a las 11 en la Catedral San Marón, ubicada en Paraguay 848, en la ciudad de Buenos Aires. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, junto con el superior general de los Misioneros Maronitas, padre Elías Sleimán MLM, quien llegará especialmente desde el Líbano para participar de los festejos. También asistirán autoridades eclesiásticas y civiles.

Entre los momentos destacados de la jornada se encuentran:

La lectura de las bendiciones apostólicas enviadas por el papa León XIV y por el patriarca maronita Bechara Pedro Cardenal Raí

Un mensaje del presidente de la República Libanesa, general Joseph Aoun

La declaración de la Catedral San Marón como Lugar de Indulgencia Plenaria.

También se realizará la bendición del Aceite Curativo de San Charbel, el descubrimiento de una placa recordatoria y la colocación de la piedra basal del futuro Oratorio de San Charbel.

📅 Domingo 24 de mayo de 2026 – 11 hs.

La celebración incluirá además un homenaje a Juan Arida, reconocido como el graduado más longevo del Colegio San Marón, quien recientemente cumplió 100 años.

La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, junto con el superior general de los Misioneros Maronitas, padre Elías Sleimán MLM ricardo-pristupluk-11511

Finalizada la ceremonia religiosa, a las 13 se desarrollará un almuerzo festivo en el salón parroquial con la presencia y el auspicio de la embajadora del Líbano en la Argentina, Sonia Abou Azar. Durante el encuentro se presentarán espectáculos de folklore argentino y libanés, a cargo del grupo Colectivo Mestiza y de Firqat Tannourine, respectivamente.

La propuesta gastronómica incluirá especialidades tradicionales de la cocina libanesa, entre ellas sfijas, fatay de espinaca, babaganoush, hojas de parra, kebbeh, falafel, tabuleh, hummus y kafta al horno, además de postres típicos y café.

Con esta celebración, la comunidad maronita busca conmemorar más de un siglo de presencia institucional en el país y abrir un período jubilar que pone el acento en la continuidad de su historia, su legado cultural y religioso y su proyección hacia las nuevas generaciones