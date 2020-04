La enfermera a la que le regalaron dos meses de alquiler por su trabajo, ahora donará el dinero a una mujer que lo necesita. Crédito: Facebook/Mayra Beron

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de abril de 2020 • 10:09

Días atrás, se conoció el gesto que la propietaria de un departamento de Bahía Blanca había tenido con su inquilina en plena pandemia por el coronavirus : al enterarse que trabaja como enfermera, la mujer exhimió a la joven de pagar el alquiler por dos meses . "Es mi colaboración por todo lo que hacés", le escribió Mercedes Fonseca a Mayra Beron vía WhatsApp. Conmovida por la decisión, Beron compartió la captura del chat en Facebook, que se viralizó rápidamente. Ahora, la inquilina decidió seguir la cadena de favores y usar el dinero que ahorrará en alquiler para ayudar a una mujer que lo necesita.

"Porque no solo hay que publicar cosas desagradables.. Mercedes es la dueña del departamento que alquilo en Bahía Blanca. Mechita Fonseca hoy tuvo este gesto conmigo sabiendo que soy enfermera. ¡Gracias por tan lindo regalo para conmigo y ojalá existan más personas como ella! Hoy no nos llevamos nada al cajón.. más que lindos gestos como estos", escribió Beron en la red social, junto a una captura de pantalla del chat con el regalo que le hizo su locadora. En ese intercambio de mensajes, la enfermera le comenta: "Sí, sí. Hay gente linda aún. También están los que nos tratan mal en la calle porque piensan que los vamos a contagiar ". Un minuto después, Fonseca le anuncia la bonificación del alquiler, una forma de reconocimiento a su trabajo como enfermera. "En agradecimiento a lo que hacés, no me pagues el alquiler dos meses" .

Crédito: Facebook/Mayra Beron

Con el dinero que ahorrará a partir de la decisión de su propietaria, Mayra decidió ayudar a otra mujer, Lorena Storm. Se trata de una mujer cuyo esposo fue atendido por Beron durante nueve meses en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, que finalmente perdió la vida después de un largo tratamiento. "Ella decidió, con el dinero que ahorró por Mercedes, ayudarme a mí a pagar los tres meses de alquiler que debía. Yo me quedé sola con mis chicos", le dijo Storm a Telefe Noticias . "Hoy me dio la noticia. Esto nos tomó por sorpresa, no paraba de llorar con mis nenes. Fue una caricia al alma después de tanto sufrimiento", agregó la mujer.

Lorena tiene dos hijos de 15 años, una de 14, otra de 10 y mellizos de 8 años. Sin trabajo estable, sin la ayuda de su marido y en cuarentena, su situación económica se volvió muy delicada en los últimos meses. "Mayra es una excelente persona y profesional", describió la mujer. "Esto de Mayra demuestra que siempre se puede ayudar a la gente y el que pueda seguir con una cadena de favores, que por favor lo haga porque llena el alma".