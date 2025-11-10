La Fundación Esteban Bullrich celebró el primer encuentro de innovación para ELA en el país

Más de 400 personas de todo el país participaron el viernes 7 de noviembre en la Expo InnovELA 2025, el primer encuentro de innovación, ciencia y tecnología al servicio de la vida de quienes viven con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), organizado por la Fundación Esteban Bullrich.

60 propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con Esclerosis Lateral Amiotrófica se conocieron en el concurso

El evento, conducido por Paula Rossi, periodista de LA NACION, se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) donde se presentaron más de 60 propuestas desarrolladas por universidades, ONGs, centros de salud, grupos de investigación, emprendedores y empresas de todo el país orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con ELA y sus familias.

Durante la jornada se expusieron los proyectos finalistas, se compartieron experiencias y se realizó el panel “Innovación como puente entre la ciencia y la humanidad”, con la participación de Mateo Salvatto, Andrés Rieznik y Valeria Abusamra, quienes reflexionaron sobre el poder transformador de la tecnología, la inteligencia artificial y la empatía aplicada a la ciencia.

En el evento se realizó el panel “Innovación como puente entre la ciencia y la humanidad”, con la participación de Mateo Salvatto, Andrés Rieznik y Valeria Abusamra

El jurado de especialistas y mentores definió los seis proyectos ganadores del concurso, que recibirán $5.000.000 cada uno y acompañamiento técnico durante 2026 para su implementación:

Capacitación integral para cuidadores de ELA del Hospital Posadas – El Palomar (Buenos Aires) : programa de formación para cuidadores informales de pacientes con ELA, destinado a fortalecer sus competencias en el cuidado diario y mejorar la calidad de vida del paciente y del propio cuidador.

: programa de formación para cuidadores informales de pacientes con ELA, destinado a fortalecer sus competencias en el cuidado diario y mejorar la calidad de vida del paciente y del propio cuidador. ELA-ComLab de la Universidad Nacional de Río Negro – Bariloche (Río Negro) : fortalece un laboratorio de entrenamiento en habilidades de comunicación para capacitar a personal sanitario y estudiantes, promoviendo una comunicación empática y ética entre equipos de salud, pacientes y familias.

: fortalece un laboratorio de entrenamiento en habilidades de comunicación para capacitar a personal sanitario y estudiantes, promoviendo una comunicación empática y ética entre equipos de salud, pacientes y familias. ELA en RED del Equipo de Resiliencia Respiratoria – CABA, Córdoba y Rosario : creará una base de datos nacional y de libre acceso que conecte a personas con ELA con profesionales e instituciones con experiencia, descentralizando la atención médica y reduciendo la brecha en el acceso al cuidado especializado.

: creará una base de datos nacional y de libre acceso que conecte a personas con ELA con profesionales e instituciones con experiencia, descentralizando la atención médica y reduciendo la brecha en el acceso al cuidado especializado. ComuníquELA del INAREPS – Mar del Plata (Buenos Aires): desarrolla un kit de productos adaptados a las funciones remanentes del paciente en cada etapa de la enfermedad, con herramientas de baja tecnología y software gratuitos de comunicación, para entregar a centros de salud y profesionales.

desarrolla un kit de productos adaptados a las funciones remanentes del paciente en cada etapa de la enfermedad, con herramientas de baja tecnología y software gratuitos de comunicación, para entregar a centros de salud y profesionales. NEXO del Hospital Fernández – CABA : Propone una aplicación móvil para pacientes con ELA que facilite la atención integral y coordinada del equipo interdisciplinario, optimizando el acompañamiento a pacientes, familias y cuidadores.

: Propone una aplicación móvil para pacientes con ELA que facilite la atención integral y coordinada del equipo interdisciplinario, optimizando el acompañamiento a pacientes, familias y cuidadores. FluidMind de Cboard – Córdoba: integra y preconfigura Cboard y FluidMind como aplicaciones de comunicación alternativa basadas en inteligencia artificial, que agilizan las respuestas de los pacientes mediante sistemas de seguimiento ocular.

El concurso InnovELA contó con el apoyo de Fundación María Calderón de la Barca, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Fundación Banco Ciudad, Fundación Pampa Energía y Grimoldi, y el acompañamiento de Laboratorio Casasco y AUSA.

Más de 400 personas de todo el país participaron en la Expo InnovELA 2025

Sobre la ELA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta a las neuronas motoras y produce, de forma progresiva, la parálisis de los músculos del cuerpo. No tiene cura conocida, por lo que el acompañamiento médico, psicológico y social resulta fundamental para sostener la calidad de vida de los pacientes y sus familias.