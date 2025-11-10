La Fundación Esteban Bullrich celebró el primer encuentro de innovación para ELA en el país
Del evento participaron más de 400 personas; se presentaron propuestas para mejorar la calidad de vida de los pacientes
- 3 minutos de lectura'
Más de 400 personas de todo el país participaron el viernes 7 de noviembre en la Expo InnovELA 2025, el primer encuentro de innovación, ciencia y tecnología al servicio de la vida de quienes viven con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), organizado por la Fundación Esteban Bullrich.
El evento, conducido por Paula Rossi, periodista de LA NACION, se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) donde se presentaron más de 60 propuestas desarrolladas por universidades, ONGs, centros de salud, grupos de investigación, emprendedores y empresas de todo el país orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con ELA y sus familias.
Durante la jornada se expusieron los proyectos finalistas, se compartieron experiencias y se realizó el panel “Innovación como puente entre la ciencia y la humanidad”, con la participación de Mateo Salvatto, Andrés Rieznik y Valeria Abusamra, quienes reflexionaron sobre el poder transformador de la tecnología, la inteligencia artificial y la empatía aplicada a la ciencia.
El jurado de especialistas y mentores definió los seis proyectos ganadores del concurso, que recibirán $5.000.000 cada uno y acompañamiento técnico durante 2026 para su implementación:
- Capacitación integral para cuidadores de ELA del Hospital Posadas – El Palomar (Buenos Aires): programa de formación para cuidadores informales de pacientes con ELA, destinado a fortalecer sus competencias en el cuidado diario y mejorar la calidad de vida del paciente y del propio cuidador.
- ELA-ComLab de la Universidad Nacional de Río Negro – Bariloche (Río Negro): fortalece un laboratorio de entrenamiento en habilidades de comunicación para capacitar a personal sanitario y estudiantes, promoviendo una comunicación empática y ética entre equipos de salud, pacientes y familias.
- ELA en RED del Equipo de Resiliencia Respiratoria – CABA, Córdoba y Rosario: creará una base de datos nacional y de libre acceso que conecte a personas con ELA con profesionales e instituciones con experiencia, descentralizando la atención médica y reduciendo la brecha en el acceso al cuidado especializado.
- ComuníquELA del INAREPS – Mar del Plata (Buenos Aires): desarrolla un kit de productos adaptados a las funciones remanentes del paciente en cada etapa de la enfermedad, con herramientas de baja tecnología y software gratuitos de comunicación, para entregar a centros de salud y profesionales.
- NEXO del Hospital Fernández – CABA: Propone una aplicación móvil para pacientes con ELA que facilite la atención integral y coordinada del equipo interdisciplinario, optimizando el acompañamiento a pacientes, familias y cuidadores.
- FluidMind de Cboard – Córdoba: integra y preconfigura Cboard y FluidMind como aplicaciones de comunicación alternativa basadas en inteligencia artificial, que agilizan las respuestas de los pacientes mediante sistemas de seguimiento ocular.
El concurso InnovELA contó con el apoyo de Fundación María Calderón de la Barca, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Fundación Banco Ciudad, Fundación Pampa Energía y Grimoldi, y el acompañamiento de Laboratorio Casasco y AUSA.
Sobre la ELA
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta a las neuronas motoras y produce, de forma progresiva, la parálisis de los músculos del cuerpo. No tiene cura conocida, por lo que el acompañamiento médico, psicológico y social resulta fundamental para sostener la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Otras noticias de Esteban Bullrich
- 1
Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
- 2
Ludopatía: investigaron junto a los estudiantes el mundo de las apuestas ilegales y publicaron un cuadernillo con consejos
- 3
Una tormenta eléctrica sorprendió a Bariloche: intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y granizo
- 4
Comienza la Cumbre del Clima: los líderes buscan fortalecer la acción en un contexto de fractura global