La historia de Tomás Musso, un joven con leucemia que necesita una suma millonaria para acceder a su “única esperanza”

Tomás Musso tenía 11 años cuando, en junio de 2020, recibió un diagnóstico que transformó su vida: leucemia linfoblástica aguda tipo T, una variante agresiva de cáncer en la sangre. En plena pandemia, los primeros síntomas fueron confundidos con Covid-19, hasta que los estudios confirmaron la enfermedad. Desde entonces atravesó varias internaciones y un año de quimioterapia que le dejó secuelas motoras y pulmonares.

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un cáncer que afecta a la médula ósea y a la sangre. Se produce cuando el organismo genera linfoblastos anormales (un tipo de glóbulo blanco) que desplazan a las células sanas. El subtipo T suele ser más infrecuente y agresivo, con recaídas que complican los tratamientos convencionales.

A pesar de los pronósticos poco alentadores, Tomás consiguió sobreponerse. En 2023 sufrió una recaída y se sometió a un trasplante de médula con donante familiar —su propio padre—, lo que le permitió recuperar cierta normalidad: regresar al colegio, compartir con sus amigos y volver a la cancha, su grandes pasión.

El panorama volvió a oscurecerse en junio de 2025: la leucemia reapareció de forma más agresiva y con una mutación genética que no responde a los tratamientos disponibles en Argentina. Ante esa situación, los médicos le señalaron que su única alternativa era acceder a un procedimiento en Singapur conocido como terapia CAR-T. Este tratamiento de última generación consiste en modificar linfocitos del propio paciente para que ataquen las células malignas. Para ello, necesita recaudar US$1.200.000 en un plazo de 15 días.

A raíz de ello, se comenzó con una colecta en septiembre, que pronto se transformó en una cruzada solidaria. Su testimonio e historia empezó a ser difundido a través de la cuenta TodosPorTomy. Luego, sus compañeros del Colegio del Parque en Vicente López y la propia institución ayudaron con las primeras convocatorias a colaborar.

La campaña se expandió en redes sociales y también llegó a la televisión abierta: una semana atrás, Tomás participó en el programa Buenas noches familia, de Guido Kaczka, donde en una sola emisión se recaudaron más de $11 millones. Figuras públicas, como la actriz e influencer Belu Lucius, también compartieron el caso.

Según pudo saber LA NACION, en pocos días la familia de Tomás reunió más de US$700.000, un récord de recaudación, aunque todavía resta conseguir cerca de US$500.000 para cubrir el costo total del tratamiento.

El viernes pasado, el joven de 16 años viajó a Roma con sus padres para iniciar la primera fase en el Hospital Bambino Gesù. El monto inicial de 226.000 euros fue cubierto gracias al aporte de la colecta.

“Hoy Tomy viaja a Roma con su mamá y su papá, y el lunes comienza la primera etapa del tratamiento. Esto cubre solo una parte inicial de la terapia CAR-T. Necesitamos que nos sigan acompañando, difundiendo y donando porque este es solo el comienzo”, expresaron sus familiares a través de la cuenta JuntosPorTomy.

Este miércoles, Tomás compartió otro mensaje desde la capital italiana: “¡Mañana comienza una nueva esperanza! Esto fue posible gracias al apoyo inmenso de cada uno de ustedes. Esto recién empieza, queda mucho por cubrir”.

En uno de los videos que publicó recientemente en Instagram, el adolescente resume sus sueños y su voluntad de seguir adelante: “Para el futuro, mis expectativas serían estudiar y recibirme de periodista deportivo, ya que lo que me encanta es el fútbol. Y tal vez en un futuro lejano formar una familia y disfrutar de la vida común y sana”.

Cómo colaborar

La familia de Tomás continúa apelando a la solidaridad para alcanzar la meta necesaria:

Número de cuenta: 401433-2 715-9

401433-2 715-9 Alias: juntosportomy2025

juntosportomy2025 CBU: 00707154 30004014333292

00707154 30004014333292 Titular: Patricia Andrea Villoslada

Patricia Andrea Villoslada Instagram para más información y actualizaciones: @juntosportomy