La Iglesia maradoniana se creó en 1998. Es, tal vez, el mayor símbolo del fanatismo que despierta Diego Maradona Crédito: Gentileza: Iglesia Maradoniana

Alejandro Horvat 26 de noviembre de 2020 • 12:47

Diego Armando Maradona falleció anteayer, en el 60 D.D (después de Diego), según el calendario maradoniano. Iván Diego Rodríguez, representante de la Iglesia Maradoniana en Buenos Aires, estaba junto su novia en un restaurante cuando lo llamó su papá: "Hijo, Diego está mal, parece que es grave", le dijo su padre por teléfono. "Entonces prendimos el televisor y estaba la noticia. Con mi novia, que es maradoniana como yo, nos casamos a través de la Iglesia y tiene la firma del Diego tatuada en el pie, no lo podíamos creer. En el restaurante todos lloraban", relata Rodríguez.

A las festividades de la Iglesia Maradoniana, el 30 de octubre (la "Navidad Maradoniana", día del nacimiento del Diez) y del 22 de junio ("la Pascua Maradoniana", en honor al día en que Diego le convirtió los goles a Inglaterra en México 86), ahora se suma la fecha más triste, la de su fallecimiento. "Paso de ser un Dios de carne y hueso, a ser un Dios natural. Aún no definimos qué vamos a hacer desde la Iglesia, pero seguro lo vamos a conmemorar todos los años", dice Rodríguez.

Miles de personas hacen la fila para despedirse de Diego Maradona en la Casa Rosada Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Rodríguez, al igual que otras 100.000 personas de todo el mundo, forman parte de la Iglesia Maradoniana, que se fundó en 1998 por dos amigos rosarinos, Hernán Amez y Alejandro Veron. La Iglesia es una especie de institución con rituales y rezos que, tal vez, sea la mayor demostración del fanatismo que despierta Maradona.

A la derecha, de la foto, Hernán Amez. A su lado, Alejandro Veron. Ambos son los fundadores de la Iglesia Maradoniana. Hoy fueron al velatorio en la Casa Rosada Crédito: Gentileza: Iglesia Maradoniana

"La iglesia tiene 22 años, no hay una fecha exacta de creación. La empezaron a hacer como un juego. Un día Hernán le dijo a Alejandro 'feliz navidad, hoy es el nacimiento de Dios'. Quedó como una anécdota y al año siguiente se juntaron 30 personas por el cumple de Diego, al otro 100 y ahora somos 100.000", dice Rodríguez.

Él se convirtió en miembro de la Iglesia hace 11 años, luego de ser bautizado arrojando una pelota por encima de un arquero que representaba a Peter Shilton, el arquero de la selección inglesa en el mundial de 1986. La decisión de formar parte de la Iglesia la tomó luego de conocer a Maradona en un programa de televisión en 2009, que era conducido por Sergio Goycochea y se llamaba Club de Fans, en donde los fanáticos hacían un casting para luego conocer a sus ídolos.

Cuando los fieles de la Iglesia Maradoniana se reúnen, arman altares con camisetas, pelotas, vasos y banderas Crédito: Gentileza: Iglesia Maradoniana

"Se hacía un casting y había miles de personas para conocer a Diego. Los chicos que hacían el casting eran de Chacarita Juniors, igual que yo, entonces nos pusimos a hablar y tuvimos muy buena onda. Además, yo había preparado tres trucos de magia para hacerle a Diego y les dije que si me dejaban conocerlo les iba a enseñar a hacer los trucos. Yo tenía 17 años. También les conté una anécdota. Una vez fui a la casa de Diego para dejarle una carta, le toqué el timbre y me atendió doña Tota, la madre, y me dijo 'no, Diego no está acá'. Lo esperé en la puerta durante siete horas, pero él nunca llegó", recuerda Rodríguez.

Por todo lo que Rodríguez describe, finalmente lo seleccionaron para conocer al Diez. Ese fue el momento que le cambió la vida, tanto a él como a su padre, que esa noche lo acompañó al programa. "Entonces lo conocí a Diego, le hice los trucos de magia, lo pude ver y tocar, no lo podía creer. Le conté que fui a la casa y me atendió doña Tota, y me pidió perdón él a mi porque doña Tota no me había podido atender. Él me pidió perdón a mi ¿entendes? Y después le dijo a mi viejo, 'te felicito por el guacho que tenés'. Mi papá siempre me dijo que el Diego nos dio todo sin pedir nada a cambio".

Rodríguez asegura que el amor por Maradona se pasa de generación en generación. Por eso esa noche fue tan especial. Recuerda que, ya en ese entonces, Maradona tenía un problema en la rodilla que lo hacía caminar con dificultad. "En ese momento ya rengueaba. Cuando yo lo conocí pensé 'no puede ser este tipo con lo lindo que está que le duela la rodilla', el Diego ya rengueaba, loco, ya hacía mucho tiempo que el cuerpo le dolía".

Una de las imágenes que creó la Iglesia Maradoniana Crédito: Gentileza: Iglesia Maradoniana

Maradona tuvo momentos difíciles que, según Rodríguez, impactaban de lleno en todos los miembros de la Iglesia Maradoniana. "Cuando él decía que hace años no se drogaba, nosotros le creíamos fervientemente. Luego vino el tema con el alcohol, pero muchas veces estaba mal por los medicamentos que tomaba para el dolor. Cuando Diego estaba bien y se lo veía bien, nosotros también nos sentíamos bien, pero cuando estaba mal, también nos impactaba".

Rodríguez señala que en sus últimos años Maradona quiso acercarse nuevamente a la gente. "Sentía que lo estaban olvidando", señala. Por eso, según él, empezó a dirigir en el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. "Creo que ahí se dio cuenta, recorriendo estadios y cuando cumplió sus 60 años y recibió muchísimos saludos, que todo el mundo lo ama. Él cumplió todos sus sueños, se fue en paz y reconciliado con sus hijos. Eso lo hablamos con los chicos de la Iglesia".

Así se festejaba el cumple de Diego Maradona en la Iglesia Maradoniana Crédito: Gentileza: Iglesia Maradoniana

Ahora, quedará el recuerdo del astro del fútbol mundial. Rodríguez, asegura que en la Iglesia se seguirán reuniendo para conversar sobre Maradona, ver sus goles y mostrarse los tatuajes que se hicieron en su honor, como también continuarán los bautismos y casamientos. "Una navidad maradoniana nos llamó Diego y pudimos hablar con él. Son todos recuerdos que quedarán. Para despedirme de él ayer fui al Obelisco durante horas y luego fui al entierro".

Cuando a la Iglesia Maradoniana le toque recordar a su ídolo, seguro lo harán a través de los videos y las fotos, pero también pronunciarán los rezos sagrados de esta institución creada para honrar al jugador más grande de todos los tiempos. "Diego nuestro que estás en el cielo, santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia", seguido de: "Dios te salve pelota llena eres de magia, el Diego es contigo y bendito es el Diego que no te deja manchas, santa redonda madre del gol".

A continuación, los diez mandamientos de la Iglesia Maradoniana.

La pelota no se mancha Amar el fútbol Declarar tu amor por Diego y el buen fútbol Defender la camiseta argentina Difundir los milagros de Diego por el mundo Honrar los templos (los estados donde jugó Diego) No proclamar a Diego en nombre de un solo club Predicar los principios de la Iglesia Maradoniana Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga

