La Justicia levantó el secreto bancario de Adorni; Artemis II llega hoy a la noche a la Tierra

La Justicia levantó el secreto bancario de Adorni y su esposa en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo tomó la decisión por pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Es para avanzar en el análisis sobre su situación financiera, acceder a movimientos de las cuentas, tarjetas de crédito, inversiones y operaciones, reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y contrastarla con los datos declarados ante los organismos de control.

La CGT marcha a Plaza de Mayo. La Confederación General del Trabajo definió que va a movilizarse el 30 de abril desde las 15 horas en la previa del Día del Trabajador. Habrá críticas al plan económico del Gobierno y sumarán sectores de la iglesia. Desde la central advierten que “cada vez menos trabajadores llegan a fin de mes” y remarcan la retracción del sistema productivo por el cierre de más de 21 mil empresas en dos años.

Peligra la tregua entre Estados Unidos e Irán. Trump acusó a Teherán de estar haciendo un “pobre trabajo en el estrecho de Ormuz, deshonroso dirían algunos, sobre permitir que el petróleo pase. Ese no es el acuerdo que tenemos”, afirmó el mandatario, quien agregó que el petróleo comenzará a fluir por ese paso estratégico “con o sin la ayuda de Irán”.

Artemis inicia su regreso a la Tierra. Después de completar un recorrido histórico, los cuatro astronautas de la misión de la NASA comienzan el tramo final del viaje. Se espera que el amerizaje frente a la costa de California sea esta tarde; en la Argentina el proceso de reingreso comenzará a las 20:53.

Comienza la decimocuarta fecha del Apertura. Se va a extender hasta el lunes y contiene dos clásicos: Boca-Independiente y Racing-River. El primer partido será hoy en Córdoba: Belgrano recibe a Aldosivi desde las 21.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.