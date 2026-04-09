Tiembla la tregua: Trump acusó a Teherán de estar haciendo un “pobre trabajo” en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.– El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este jueves que el petróleo comenzará a fluir “con o sin la ayuda de Irán”, en alusión al tránsito de crudo a través del crucial Estrecho de Ormuz, mientras rige el alto el fuego pactado entre Washington y Teherán.

La amenaza de Trump agrega tensión cuando todavía no comenzaron las negociaciones de largo aliento entre las partes en conflicto, y mientras las fuerzas israelíes mantienen caliente el frente de guerra del Líbano, el otro foco de batalla de la actual conflagración.

“The Wall Street Journal, una de las peores e inexactas ‘juntas editoriales’ del mundo, afirmó que yo ‘declaré una victoria prematura en Irán’. En realidad, es una victoria, ¡y no tiene nada de ‘prematuro’! Gracias a mí, Irán nunca tendrá un arma nuclear y, muy rápidamente, verán que el petróleo comienza a fluir, con o sin la ayuda de Irán y, para mí, no hay diferencia, de cualquier manera”, escribió el mandatario en su red Social Truth.

El petrolero con bandera india LPG Jag Vasant en el Puerto de Mumbai tras pasar por el estrecho de Ormuz (Archivo) Rafiq Maqbool - AP

El tránsito del estrecho, dominado a distancia por Irán, que cortó el paso de los barcos petroleros en esa vía por donde transita el 20% del crudo mundial, se reanudó tras el anuncio del acuerdo, pero con cuentagotas.

El primer petrolero no iraní desde el anuncio del alto al fuego atravesó el Estrecho de Ormuz este jueves, según datos de MarineTraffic.

El MSG, un petrolero con bandera gabonesa, cruzó el estrecho transportando aproximadamente 7000 toneladas de fueloil de Emiratos Árabes y se dirige a Aegis Pipavav, en la India, según el servicio de monitoreo marítimo.

Solo otros dos petroleros, ambos con bandera iraní, y seis graneleros atravesaron el estrecho desde el miércoles, según Kpler, propietaria de MarineTraffic.

“Irán está haciendo un trabajo muy pobre, deshonroso dirían algunos, sobre permitir que el petróleo pase por el Estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”, lanzó Trump, y acusó a Teherán de cobrar tarifas.

Un simpatizante del gobierno grita consignas durante una marcha esta semana en Teherán tras el anuncio del alto al fuego Francisco Seco - AP

“Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros que atraviesan el Estrecho de Ormuz. ¡Más vale que no lo hagan y, si lo hacen, será mejor que se detengan ahora!”, rugió el mandatario.

De amor al odio

Además de cuestionar a The Wall Street Journal por su línea editorial sobre la guerra en Medio Oriente, Trump la emprendió contra antiguos aliados suyos de los medios de comunicación, conocidas personalidades como Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones.

Dijo de sus exaliados que “me han estado combatiendo durante años, especialmente por el hecho de que creen que es magnífico para Irán, el patrocinador número uno del terrorismo, tener un arma nuclear. Porque todos ellos tienen algo en común, un bajo coeficiente intelectual”.

“Estos supuestos ‘expertos’ son perdedores, ¡y siempre lo serán! Ahora las noticias falsas CNN, el fracasado New York Times y todas las demás organizaciones de ‘noticias’ de la izquierda radical los están ‘saludando’ y dándoles prensa ‘positiva’ por primera vez en sus vidas”, insistió.

El presentador televisivo Tucker Carlson Richard Drew - AP

El acuerdo, en tanto, también tambalea del otro lado. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, que se espera que encabece la delegación iraní frente al vicepresidente estadounidense JD Vance, tuiteó que el Líbano y el resto del “eje” de aliados regionales de Irán son parte inseparable de cualquier alto al fuego, añadiendo una nueva complicación dada la ofensiva israelí.

Israel y el Líbano mantendrán conversaciones la próxima semana en Washington, dijo este jueves un funcionario estadounidense, mientras crece la preocupación de que los combates que involucran a Hezbollah puedan romper la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán.

El bombardeo más intenso de Israel sobre el Líbano desde que el grupo libanés proiraní Hezbollah entró en la guerra dejó el miércoles cientos de muertos, poniendo en jaque el alto al fuego que le dio un respiro al mundo.

El bombardeo israelí de Beirut el 8 de abril Hassan Ammar - AP

“Podemos confirmar que el Departamento de Estado acogerá una reunión la próxima semana para discutir las negociaciones sobre un alto el fuego entre Israel y el Líbano", dijo un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

Israel continuó este jueves con bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut y otras partes del país, según informaron los medios estatales libaneses. También amplió las órdenes de evacuación de las zonas de las afueras de la capital a las proximidades del aeropuerto de Beirut y a varios refugios para desplazados.

Hezbollah anunció por su parte al menos 20 operaciones militares, y afirmó que atacó a vehículos israelíes en territorio libanés y disparó al norte de Israel.

Agencias AFP, AP y ANSA