La ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, ¿impide donar productos con octógonos negros?

En los últimos días, y a raíz del debate que se dio el martes de la semana pasada en la Cámara de Diputados previo a la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como la de Etiquetado Frontal de Alimentos, se especuló con que la nueva norma prohibiría la donación de productos que contengan al menos un octógono negro.

Así, no podría ser donado ningún alimento o bebida que tuviera al menos un sello de niveles excesivos de azúcares, sodio, grasas o calorías totales.

“En un país con semejantes porcentajes de pobreza, no se va a poder donar alimentos que tengan un octógono”, criticó en el recinto de la Cámara Baja Carmen Polledo, diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires del PRO.

El artículo 10 de la ley, aprobada hace una semana, refiere a la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y es el motivo del debate. El texto dice que está “prohibida la promoción o entrega a título gratuito de alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia”.

Para Pablo Yedlin, diputado nacional por Tucumán del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, esta frase no hace referencia a las donaciones de beneficencia. “De ninguna manera me parece que la ley prohíba eso. A mi entender, lo que está prohibido es la promoción o entrega a título gratuito bajo el concepto de promover un alimento desde una empresa, no la donación a una escuela o una ONG o por un particular”, explicó a LA NACION.

Para Polledo, el artículo refiere a ambas cuestiones, tanto la donación como la entrega de muestras gratis. “Si no lo aclaran en la reglamentación, ¡cualquier entrega a título gratuito estará incluida!”, reclama. Este es uno de los temas que planteó en su dictamen de minoría.

Yedlin también había presentado un dictamen de minoría. Para el diputado, la ley aprobada tiene “un montón de cosas inclusive de redacción” que hubieran tenido que ser corregidas, pero se terminó aprobando mayoritariamente porque de lo contrario hubiera perdido estado parlamentario. “Son cosas que la reglamentación deberá aclarar mejor”, dice.

Camino a la reglamentación

El lunes pasado, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presidió la primera reunión de la mesa de trabajo de la que surgirá la reglamentación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Participan de ella tres ministerios (los de Agricultura, Ganadería y Pesca; Desarrollo Productivo; y Salud), así como también representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), de la Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS) y de UNICEF. También suma al Ministerio de Educación de la Nación y a representantes de la sociedad civil.

Según dijo Vizzotti, es importante lograr una reglamentación lo antes posible con el fin de despejar todas las dudas sobre la aplicación de la ley que puedan presentarse desde distintos sectores de la sociedad. LA NACION consultó al Ministerio de Salud de la Nación acerca de este punto particular de la ley pero al cierre no obtuvo respuesta.

Desde la organización Banco de Alimentos, que recibe donaciones de productos por parte de empresas y supermercados y luego las distribuye a organizaciones sociales, dijeron estar siguiendo atentamente el tratamiento legislativo de la Ley de Etiquetado de Alimentos. “Esperamos que se logren aclarar los temas claves para todos los actores y sectores involucrados”, dice una declaración que difundieron desde allí.

El Poder Ejecutivo tiene 90 días para reglamentar la ley desde que es promulgada.