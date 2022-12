La Matanza: un grupo de padres incendió un jardín de infantes mientras protestaban por abusos a los menores

escuchar

Un jardín de infantes de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, se conviritió ayer en el escenario de un acto de vandalismo cuando un grupo de padres de los menores que asisten al lugar prendieran fuego parte de las instalaciones tras denunciar una serie de abusos sexuales. Según los familiares de los alumnos, el agresor sería el portero de la institución.

La Matanza: padres quemaron un jardín de Isidro Casanova porque acusan al portero de abusos

Según las primeras versiones, los incidentes, que incluyeron la quema de juegos plásticos que están en el patio del Jardín 949, situado en Albarellos entre Hualfin y La Fuente, comenzaron luego de que los padres de, al menos, tres menores denunciaran abusos por parte del portero que fue apartado de su cargo.

“Queremos justicia. Ayer a última hora hubo golpes y fuego en el jardín porque muchos de los padres se enteraron y al saber esto las personas que estaban al cuidado de esos nenes, que en muchos casos eran los abuelos, le preguntaban y cada vez iban apareciendo más casos”, explicó al canal TN el padre de uno de los chicos que asiste al jardín.

#LaMatanza Graves incidentes sucedieron en la tarde ayer tras un reclamo en el Jardín 949 de Isidro Casanova, luego de dar a conocer al menos 3 casos de supuestos abusos a niños. Los padres acusan por esto al portero del establecimiento... pic.twitter.com/eVPRVg1tzN — Inforbano (@Inforbanodiario) December 27, 2022

Bruno, uno de los padres que denunció abusos, en diálogo con C5N dijo: “Nos enteramos porque mi hijo nos dijo que no quería ir más al jardín. Un médico legista constató las lesiones. Cuando deja de venir, toma confianza y nos cuenta lo que pasaba porque este hombre los amenazaba. Al primero que le contó fue a mí y me dijo: ‘Carlos, el portero del jardín, me hacía cosas muy feas’. Cuando le pregunté qué cosas, mi hijo se alteró y lo tuvimos que calmar y ahí nos contó que eso lo hacía en el baño de los nenes”.

“ Unos días después, cuando vio mal a su madre, le contó a ella que lo llevaba al baño y le tocaba la cola. Ese relato, mi hijo lo volvió a decir una semana después a mi mujer”, agregó compungido Bruno. Cuando compartió la historia de su hijo con otros padres, se dieron cuenta de que lo mismo le había pasado, al menos, a otros 15 niños y niñas.

LA NACION