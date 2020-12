Axel Kicillof recibió la vacuna rusa Sputnik V Crédito: @Kicillofok

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 21:52

Comenzó la campaña de vacunación en todo el país y, para brindar tranquilidad sobre la Sputnik V e incentivar a la sociedad a vacunarse, los políticos recibieron la dosis. Uno de ellos fue el gobernador Axel Kicillof, que compartió en redes sociales una foto del momento en el que una médica le dio la vacuna rusa. De todos modos, al ver la imagen una de las cosas que más llamó la atención es que la médica no tenía guantes, pero ¿son necesarios?

Por riesgo de contacto con la sangre del paciente, los médicos o enfermeros suelen usar guantes por bioseguridad, aunque no es obligatorio dado que no afecta al paciente. De hecho en el instructivo que señala los lineamientos técnicos para la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19 no especifica que sea un requisito el uso de guantes por parte del personal de salud.

En esta línea, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) también aclaró este debate en su publicación "Las preguntas más comunes sobre vacunaciones, según los profesionales de la salud" ("Vaccination Questions Most Commonly Asked by Healthcare Professionals"). "El personal de salud no necesita usar guantes cuando administra vacunas, con excepción de aquellos casos en los que el trabajador corre riesgo de entrar en contacto con fluidos corporales potencialmente infecciosos o tiene una herida abierta en la mano. Si un trabajador de la salud elige usar guantes, deberá cambiarlos entre paciente y paciente".

"Hoy es el principio del fin de la pandemia en la Argentina", escribió el gobernador bonaerense en Twitter. Y añadió: "Orgulloso de haber puesto el hombro". Además, desde la Casa Rosada compartieron un video del momento en el que se vacunó a personal de salud. "Ahora hay una esperanza diferente. Volver a vivir. Es muy fuerte formar parte de esto. Somos la historia", dijo una médica emocionada.

El protocolo de aplicación

Conforme a los criterios de Más información