La muerte de Sofía: el director de la escuela de buceo habló por primera vez tras la práctica que terminó en tragedia

La muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció el lunes 16 mientras realizaba una práctica para obtener una certificación internacional de buceo (PADI) en Puerto Madryn, Chubut, fue confirmada ayer tras el hallazgo de su cuerpo en el área del parque submarino del Golfo Nuevo por la Prefectura Naval Argentina.

La autopsia preliminar, conocida hoy, determinó que falleció por asfixia por sumersión y no detectó signos de intervención de terceros, por lo que la causa se investiga como un accidente, mientras se intenta reconstruir qué ocurrió durante la inmersión en la zona de Punta Cuevas.

Devries había viajado junto a su novio, Leonardo Alonso, para participar de la práctica. Según trascendió, integraba un grupo de siete buzos más un instructor, organizado por la escuela Buceo y Navegación, con sede en la localidad de Villa Ballester, en el noroeste del conurbano bonaerense.

A 72 horas de la inmersión que terminó en tragedia, que tuvo como escenario el naufragio del pesquero Hu Shun Yu 809, uno de los puntos habituales de entrenamiento, el director de la escuela habló hoy por primera vez ante la consulta de LA NACION.

“Ante los hechos ocurridos, quiero expresar que estamos atravesando una situación profundamente delicada y lamentable. En este momento, toda la información oficial está siendo recopilada y gestionada por Prefectura Naval, junto con las declaraciones de las personas que estuvieron presentes y la fiscalía a cargo de la investigación”, señaló Fernando, que no brindó su apellido pese al pedido de este medio.

El operativo que logró dar con el cuerpo de Sofía Devries Maxi Jonas

En el mismo mensaje por WhatsApp, agregó: “Por respeto al proceso, a quienes intervinieron directamente y a sus familias, considero que cualquier información precisa o declaración formal debe ser solicitada a las autoridades correspondientes”. Aclaró que el no había estado “en el lugar de los hechos y, por responsabilidad y respeto, no corresponde realizar conjeturas ni emitir opiniones que no estén basadas en información oficial”.

Según la reconstrucción inicial, el incidente se produjo en el momento del ascenso. Devries sufrió algún tipo de inconveniente bajo el agua y no logró regresar a la superficie. El instructor descendió en reiteradas oportunidades para intentar ubicarla, en un contexto de visibilidad reducida por la profundidad, las condiciones de luz y las características del fondo marino, atravesado por estructuras del parque submarino Hu Shun Yu 809.

El pesquero ilegal chino Hu Shun Yu 809 fue hundido intencionalmente frente a Madryn para crear un arrecife artificial APPM Administración Portuaria de Puerto Madryn

La fiscalía de Chubut tomó declaración a los participantes de la actividad y a los responsables de la excursión para determinar las circunstancias y evaluar si se cumplieron los protocolos de seguridad correspondientes. La investigación permanece abierta.

“Solamente las personas embarcadas y yo sabemos la verdad de la situación”, escribió en Instagram Thiago Nahuel, quien se identifica en la red social como instructor de la escuela Buceo y Navegación. Y negó las primeras versiones que señalaban que la desaparición de la joven había ocurrido durante un bautismo de buceo: “¿Bautismo? No tienen ni idea lo que dicen y es una falta de respeto por Sofía, quien fue alumna mía. No tengo que darle explicaciones a nadie. Tengan un poco de humanidad, se perdió una vida”.

Sofía Devries tenía 23 años

Afirmó, además, que en la búsqueda espontánea se asumieron riesgos: “Se pusieron en riesgo dos vidas más para poder encontrarla. Se hizo todo lo que estuvo al alcance de todos, tanto alumnos como instructor”.

El domicilio Libertad 5052, en Villa Ballester, aparece vinculado a Buceo y Navegación en internet. Allí, en rigor, funciona el Club Las Heras, una sede histórica de la localidad del partido de San Martín. LA NACION concurrió hoy hasta el lugar y desde la institución deportiva comentaron que la escuela utiliza en realidad las instalaciones para prácticas en pileta, espacio que alquila para entrenamientos. Explicaron que Fernando, el director, coordina días y horarios de uso, informa la cantidad de alumnos y provee los equipos necesarios para las actividades, abonando el servicio según tiempo de utilización y número de buzos.

Club social y deportivo Las Heras de Villa Ballester

“Agradezco la comprensión y solicito que, para datos claros y confirmados, se comuniquen directamente con las autoridades que están llevando adelante el caso”, concluyó el director de Buceo y Navegación en el diálogo por WhatsApp con este medio.