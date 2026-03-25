Se avecinan 48 horas de tiempo inestable, ráfagas, lluvias y tormentas fuertes: las zonas afectadas

El servicio Meteorológico Nacional detalla la presencia de precipitaciones abundantes y ráfagas de viento que impactarán en diversas provincias durante el fin de semana. Esta situación meteorológica deriva de un frente inestable, pero con un aumento en la temperatura, mientras el otoño comienza a asentarse.

Las alertas del organismo, de color amarillo, recaen en todo el territorio nacional. En ese sentido, la ciudad de Buenos Aires tocará los 23°C de temperatura máxima durante este miércoles.

Pronostico del tiempo

Pronóstico del tiempo en CABA

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra una progresión de temperaturas y nubosidad durante la semana. Este miércoles presenta una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 12°C, con cielo despejado, mientras que para el jueves la máxima se mantendrá en 25°C, la mínima subirá a 17°C y el cielo mostrará neblina y nubosidad. Con la llegada del viernes, la temperatura máxima será de 26°C, con una mínima de 19°C, bajo un cielo mayormente nublado.

La inestabilidad climática llegará con mayor fuerza durante el fin de semana, ya que el sábado la temperatura máxima alcanzará los 25°C y la mínima se situará en 21°C, con una probabilidad de tormentas de entre el 10% y el 40%. En tanto, el domingo la temperatura máxima escalará a los 27°C y la mínima llegará a los 22°C.

Pronóstico del tiempo para esta semana según el SMN

Las provincias afectadas por la alerta amarilla

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego rigen bajo la alerta amarilla, con vientos que rondarán entre los 40 y los 65 kilómetros por hora y ráfagas mayores a los 110 kilómetros por hora. Asimismo, se espera que las lluvias pronosticadas acumulen aproximadamente entre los 15 y 30 milímetros.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas