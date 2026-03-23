Agenda gastronómica en Buenos Aires: qué comer del 25 al 29 de marzo, día por día

Del miércoles 25 al domingo 29 de marzo, la agenda gastronómica ofrece una serie de propuestas para salir a comer con formatos distintos y planes pensados para cada momento de la semana. Hay una cena de siete pasos con el fuego como eje, un sunset con música, una promo de empanadas para compartir, un campeonato de ahumados y varias opciones para cerrar el fin de semana entre parrilla, DJs y bodegón.

La selección combina experiencias con reserva previa, promociones disponibles en distintos locales y jornadas especiales con actividades puntuales. A continuación, los planes ordenados por día.

Miércoles 25 de marzo

Cena de siete pasos con el fuego como protagonista

Gaucha cocina en Mambo Gentileza/Gaucha y Mambo

Juan Carlino de Gaucha cocinará en Mambo en una colaboración especial con un menú de siete pasos y el fuego como centro de la escena. La propuesta pondrá el foco en carnes de pastura, embutidos, panes de identidad nacional y postres de raíz argentina, en línea con una cocina que trabaja producto, técnica y territorio.

¿Dónde? Malabia 820, Villa Crespo. Instagram: @gaucha_bsas y @mambo.restoran. Reservas en el siguente link.

Jueves 26 de marzo

Sunset de jueves con música, barra y clima de despedida del verano

Club del Tomate hará una nueva edición de See you at sunset junto a Aperol Argentina y Somos Humanos. La propuesta combinará gastronomía, barra y música, con la participación de Angelo Mys, Santiago Saez en formato live music, Tiello.Audio y Candelaria.

¿Dónde? Av. Infanta Isabel 555, Palermo. Instagram: @club.tomate y @tomate.estacion.

Promo para compartir: 12 empanadas al precio de 8

El jueves 26 de marzo desde las 18 hs Mi Gusto presenta una propuesta especial pensada para compartir: el pack de 12 empanadas al precio del pack de 8 Gentileza/Mi Gusto

Desde las 18, Mi Gusto presentará una nueva edición de Jueves On Fire con una promo pensada para cortar la semana: el pack de 12 empanadas al precio del pack de 8. La acción alcanza a su línea de empanadas premium, con variedades como Carne Suave, Carne Picante, Jamón y Queso, Humita, Caprese, Cheeseburger, Pollo Thai, Ternera con Barbacoa, Cordero Patagónico y Roquefort con Jamón.

La propuesta estará disponible a través de la app, la web y en todas sus sucursales. Instagram: @migustoar.

Sábado 28 de marzo

Aniversario con competencia de cocina y voto del público

Para celebrar su 16.º aniversario, Raíces Cocina Casera organizará la tradicional competencia interna de cocina que invita a votar un plato y el más elegido se incorpora luego a la carta del restaurante Gentileza/Raíces Cocina Casera

Raíces Cocina Casera celebrará su 16° aniversario con una jornada especial centrada en su propuesta culinaria. El festejo incluirá su tradicional competencia interna de cocina, en la que integrantes del equipo y Fernanda Tabares presentarán platos creados para la fecha. La preparación más elegida por el público se incorporará luego a la carta.

¿Dónde? Crisólogo Larralde 3995, Saavedra. Instagram: @raicescocinacasera.

Campeonato de ahumados con degustación y vista al río

Campeonato Federal de Ahumados en Costanera Norte: cuándo es, cuánto cuesta la entrada y qué incluye Gentileza/Ribs al Río

Ribs al Río hará la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados en su sucursal de Costanera Norte. La jornada se desarrollará de 12 a 00 y reunirá a seis ahumadores que competirán por los títulos de Ahumador de la Academia y Mejor Ahumador Argentino 2026.

La entrada de $32.000 incluye seis porciones de ribs, papas fritas, una bebida, un voto para elegir al favorito del público y un lugar asegurado con vista al Río de la Plata, con acceso al predio por turnos de una hora.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 7010, Costanera. Instagram: @ribsalrio.

Domingo 29 de marzo

Menú de parrilla completa para el almuerzo del domingo

Cámara de carnes estacionadas de Somos Asado Prensa

Somos Asado estrenará horario desde las 12 con su “Asado del Domingo”, un menú fijo de parrilla completa por $40.000 por persona. El recorrido incluye pan de campo con manteca de tuétano, empanada de osobuco con salsa llajwa y limón, provoleta de la casa con dulce de zapallo, hojas y criolla, chorizo, morcilla, asado de costilla o vacío con papas fritas y ensalada. El cierre dulce será con flan de dulce de leche o budín de pan. También habrá menú infantil a $25.000.

El servicio funciona con reservas para el turno de las 12 por WhatsApp al 11-5834-9324 o a través de Wokiapp. Luego continúa por orden de llegada.

¿Dónde? Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo. Instagram: @somosasado.

Tarde de domingo con DJs, tarot y diseño frente al río

El domingo 29, desde las 17.30, Enero presenta una nueva edición de su Sunset Sunday Funday Gentileza/Enero

Desde las 17.30, Enero Restaurant presentará una nueva edición de su Sunset Sunday Funday, una propuesta para cerrar el fin de semana con música y experiencias frente al río. La jornada tendrá live sets de Andino, Amada Lover & Cali Burton y Conde, además de lecturas de tarot y exhibición y venta de objetos de diseño de autor. Durante toda la tarde estará disponible la carta habitual del restaurante.

¿Dónde? Rafael Obligado 7180, Costanera. Instagram: @enerocostanera.

Picada de ñoquis con cerveza para compartir

Rioba Bodegón suma a su propuesta una original Picada de Ñoquis disponible para disfrutar en sus espacios el domingo 29 de marzo durante todo el día Gentileza/Rioba Bodegón

Rioba Bodegón ofrecerá durante todo el día una Picada de Ñoquis para compartir, una propuesta que retoma la tradición del 29 con una versión pensada para dos personas, con posibilidad de rendir hasta tres. Incluye una fuente con ñoquis de albahaca, papa y morrón asado, salsas pesto, fileto y de hongos, panera y dos porrones de cerveza tirada por $28.000.

¿Dónde? Costa Rica 4588, Palermo. Instagram: @rioba.bodegon.