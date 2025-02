La OMS habló sobre el anuncio de retiro de la Argentina: “Esperamos que lo reconsideren”

A una semana de haber anunciado que la Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las oficinas de Ginebra de ese organismo internacional todavía no hablan de una comunicación formal sobre esa decisión y apuntan a abrir el diálogo al respecto. En el Gobierno, en tanto, aún no había mayores definiciones que hace una semana.

“Lo estamos investigando”, respondieron en la OMS a LA NACION hace una semana, a las pocas horas de que el vocero presidencial diera a conocer en conferencia de prensa la decisión presidencial. “Lamentamos el anuncio [del Gobierno argentino] y esperamos que reconsideren la decisión”, respondió, hace instantes, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fue durante una de las ruedas de prensa virtuales convocadas por la organización y de la que participó este medio.

La semana pasada, ante periodistas acreditados en la Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni comunicó que el presidente Javier Milei había instruido al canciller Gerardo Werthein iniciar el proceso para abandonar la OMS como estado miembro. “Se sustenta en profundas diferencias de gestión sanitaria, en especial de la pandemia”, fundamentó Adorni. La salida, según aclararon de inmediato en el Ministerio de Salud de la Nación, no alcanzaría la participación del país en la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hace instantes, autoridades de la OMS se refirieron a la situación de enfermedades bajo especial vigilancia, como gripe aviaria, polio o viruela símica, entre otras, así como también la suspensión de financiamiento de Estados Unidos a la atención de emergencias o la “pausa” en estos momentos en la comunicación técnica con equipos e instituciones de ese país, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). Entre lo pendiente, con reuniones esta semana, está, por ejemplo, la actualización de la vacuna antigripal para 2025 con las cepas circulantes.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

Ante este escenario de tensión con el principal aportante de fondos para las actividades de la OMS, el director general del organismo señaló que están implementando “planes de contingencia” para sostener la asistencia a los países, a la vez que expresó que “serán bienvenidos” los aportes de Estados Unidos para mejorar la reforma del mecanismo de financiamiento interno que están impulsando. Esos cambios, según detalló, apuntan a ampliar la base de aportantes, lo que atendería el reclamo que ya venían manifestando distintos miembros de la necesidad de mayor equidad y transparencia.

Al llegar a lo expresado por el Gobierno argentino de retirarse de la OMS en línea con la gestión de Donald Trump, fue el propio Ghebreyesus que pidió responder a los medios acreditados. “Lamentamos el anuncio de la Argentina y esperamos que reconsideren la decisión. Espero poder conversar con ellos”, sostuvo.

Múltiples dimensiones

Más adelante, Steven Salomon, director de la Unidad de Derecho Internacional, Constitucional y Global en Salud de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la OMS, se refirió técnicamente a cómo puede darse ese proceso sin antes diferenciar entre Estados Unidos y resto de los estados miembro, como la Argentina. Lo expresado por la Argentina, como por cualquier otro estado miembro, “tiene múltiples dimensiones, incluidas las legales e históricas”, según dijo, y “no es simple”.

El letrado aclaró, primero, que la Constitución de la OMS, a la que suscribieron los países que la integran, no posee una cláusula de retiro. Esto es, según explicó, porque los redactores a mediados del siglo pasado, “estaban conscientes de la importancia de abordar la salud global de manera real y universal para no dejar a nadie relegado y promover la salud para todos los países y sus poblaciones”.

Entonces sobre la pregunta de si abandonar la OMS es posible, Salomon expresó que cómo y bajo que condiciones hacerlo es, en todo caso, “un asunto de interpretación y, en última instancia, para la Asamblea Mundial de la Salud”, que es el órgano máximo de decisión de la OMS que se reúne en mayo de cada año.

Aclaró que Estados Unidos es el único estado miembro que, al incorporarse en 1948, hizo reserva por escrito de su derecho a dejar la organización y esto fue aceptado por el resto de los estados miembros en ese momento.

Salomon planteó, entonces, qué pasa con el resto de los países que no tomaron esa previsión. “En la primera década de la historia de la OMS, hubo algunos casos en los que países miembro anunciaron que se retiraban. Pero la Asamblea Mundial de la Salud no los consideró como retiros, sino que pasaron a ser estados inactivos. No se trataron de retiros en un sentido legal”, señaló el principal asesor letrado de la OMS.

Enseguida, refirió que la pregunta, ahora, es cómo se debería proceder en 2025 con países sin esa reserva legal. “Es un asunto que, de nuevo, debería considerar la Asamblea Mundial de la Salud, que es el foro a través del que los 194 estados miembro pueden tratar esta cuestión”, dijo el abogado.

Por lo tanto, habrá que esperar hasta entonces para conocer si la situación de la Argentina es parte de la agenda de trabajo de las delegaciones que asistirán a 78° edición de ese encuentro a finales de mayo próximo en Ginebra, Suiza. En esa reunión, también, se volverá a tratar el Acuerdo sobre Pandemias, sobre el que 196 países habían acordado avanzar en diciembre de 2021, cuando todavía se daban olas por nuevas variantes del virus de Covid-19.

En busca de un acuerdo

“Continuará la negociación para lograr un acuerdo”, dijo el director general de la OMS este mediodía, hora de la Argentina. El 17 de este mes habrá otra reunión para seguir trabajando en el texto final, sobre el que Ghebreyesus dijo que se espera que se termine de aprobar por unanimidad de todos los estados miembros.

En la asamblea mundial del año pasado, delegaciones de varios países, incluida la Argentina, condicionó su apoyo a un acuerdo internacional de manejo de futuras emergencias sanitarias. Al tomar la palabra, la delegación nacional reclamó al resto de los miembros que debían cumplirse los plazos para analizar enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), instrumento para la toma de decisión sobre distintas medidas sanitarias acordado por los países ante una emergencia de salud pública internacional.

“La República Argentina, como miembro de la OMS y estado parte del Reglamento Sanitario Internacional, apoya plenamente la misión de la OMS como autoridad institucional rectora y coordinadora con el propósito de alcanzar el más alto nivel de salud”, expresó, en ese momento, Silvia Prieri, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, ante la asamblea. “Sin embargo -continuó-, manifestamos nuestra preocupación sobre el proceso de enmienda al RSI [de] 2005 y apelamos a que dicho proceso cumpla acabadamente el espíritu y objetivo.” La funcionaria se refería al artículo que define que los países deben recibir cualquier propuesta de cambio con por lo menos cuatro meses de antelación para su análisis.

Como dio cuenta LA NACION, otros delegados también señalaron ese inconveniente, a lo que la OMS respondió, entonces, que había transmitido las propuestas a los países 17 meses antes.

Los cambios “amplios y complejos”, como argumentó la representación argentina, que habían sido cerrados “sobre la hora” incluían desde definir qué se considera emergencia pandémica con riesgo potencial suficiente como para activar una respuesta internacional y garantizar el acceso de los países a insumos y fondos de financiamiento, hasta crear un comité especial representativo de los estados para aplicar el RSI, con autoridades locales de coordinación interna y regional. La delegación argentina se retiró del recinto hace un año con el compromiso de “realizar su evaluación y toma de decisión como país soberano y miembro de la OMS”.

