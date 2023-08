escuchar

Hace 16 años, Mario Urbina iba con un amigo en una camioneta por el desierto de Ocucaje, en Ica, en el sur de Perú, cuando pasaron por un promontorio de roca que le llamó la atención.

Urbina le pidió al conductor que lo acercara al lugar, pero el chofer se negó. Le pidió entonces que lo dejara bajar del vehículo e ir solo. El chofer volvió a negarse, así que Urbina —según explica en conversación con BBC Mundo— salió por la ventana y caminó al promontorio.

Una vez ahí encontró “una piedra rosada”, que en realidad era una vértebra del ya famoso Perucetus colossus, un cetáceo que vivió hace unos 39 millones de años en el actual mar peruano y que, con unas 200 toneladas de masa corporal —según estimaciones—, pudo ser el animal más pesado de todos los tiempos, superando incluso a la ballena azul.

Los huesos del Perucetus colossus se exhiben en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú Mario Urbina

En los últimos años Urbina, de 61 años, y un equipo del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en Perú, han desenterrado 13 vértebras, cuatro costillas y un hueso de la pelvis de este basilosaurio, que se calcula medía entre 17 y 20 m de largo.

Urbina realizó este hallazgo pese a no haber estudiado nunca Paleontología. De hecho, empezó de manera amateur en la profesión en los años 80 y se “enamoró de los fósiles”, según cuenta.

A principios de agosto, un artículo publicado en la prestigiosa revista científica Nature sobre el cetáceo peruano prehistórico dio la vuelta al mundo.

BBC Mundo conversó con Urbina sobre su trabajo y sobre el hallazgo del fascinante Perucetus colossus.

¿Por qué fue tan extraordinario el hallazgo de este animal prehistórico?

Fue uno de mis descubrimientos más extraños. La vértebra tenía un color típico de los huesos de la época (Eoceno medio, hace 39 millones de años), pero a la vez era demasiado grande.

Para la época este animal es extraordinariamente enorme y no hay antecedentes de animales de ese tamaño. Para cargar cada vértebra necesitas seis personas.

Yo sabía cuando lo encontré que no había animales tan grandes como ese. Por eso sabía que era un gran descubrimiento.

Urbina y su equipo encontraron cuatro costillas del cetáceo Mario Urbina

Además, el hueso no tiene poros, parece una roca, un mármol. Por eso no me creía nadie.

Por eso digo que es el equivalente a encontrar a Godzilla. Convencer a la comunidad científica de que este animal existía me tomó cuatro años. Excavándolo llevo seis.

Si es tan extraordinario el descubrimiento, ¿por qué ha dicho también que le ha traído desgracias?

Me ha traído desgracias económicas. Estos cuatro meses he comido plátanos fritos porque perdí un montón de plata en la excavación.

Las últimas dos veces que fui (al lugar de la excavación), no encontré ni un solo hueso, ni una astilla de este animal, y esa es plata tirada al río. Tienen fe ciega en mí, pero a veces también me equivoco y pierdo plata.

Pero con el Perucetus nunca pensó que se estaba equivocando, estaba seguro desde el inicio de que había encontrado algo único.

El equipo lleva seis años excavando al Perucetus Mario Urbina

Sí, sí. Ahora, ¿por qué no lo han encontrado en otras partes del mundo?

No sé. ¿Por qué?

Porque de repente es endémico del Perú.

¿Y por qué sería endémico de la zona (Ocucaje)?

La zona es una cordillera que va paralela a la costa y el mar se mete adentro del continente, inunda toda una cuenca de montañas.

Los animales aprovechaban Ocucaje por estas condiciones. Estaba cerrado al mar abierto por una cadena de montañas, formaba grandes lagunas de aguas poco profundas y calmas, no había corrientes ni mareas fuertes.

Las migraciones de sardinas se metían a esta cuenca, había bastante comida.

Eran sitios ideales para tener crías o para conocer a una pareja. Era un gran hotel para toda la fauna del Pacífico. Esa es mi oficina ahorita.

Mario Urbina asegura que ya no puede subir al cerro del Perucetus con la facilidad de antes Mario Urbina

¿Cuánto tiempo pasa ahí?

Yo no cuento el tiempo. Cada vez que voy al desierto pierdo noción de qué día, qué año es. Regreso y todo el mundo acá está viejo.

¿Y qué busca mientras está en el desierto?

Yo soy experto en el cenozoico (era que empezó hace unos 66 millones de años) de todos los animales marinos. Sean invertebrados, sean ballenas. A todos los rescato y a todos los quiero lindos.

Y hacemos un trabajo previo de geología. Es multidisciplinaria la carrera. No es que recojo la roca y me la llevo a mi casa. Me traigo a los geólogos y con todos refino la posición de los fósiles y publico (el estudio). Hay que saber cuándo cayó muerto este desgraciado (animal). Por eso necesito todo un estudio de las capas geológicas. Eso toma años.

La noticia del hallazgo del Perucetus dio la vuelta al mundo Mario Urbina

¿Quién financia todo eso?

Yo me he hecho famoso por decir que no quiero plata del Estado. Yo prefiero pedir plata de los privados, y exijo que los privados financien la investigación.

Si no, sería como pedirle plata al Estado para ir a jugar al casino. La antropología es un albur. Ir a buscar un fósil es un albur. Hay gente que lleva caminando 30 años y no encuentra nada.

Y no solo son las excavaciones, que no son en tierrita blanda si no en roca. Luego hay que limpiar y transportar los fósiles. Cuesta meses limpiar un fósil.

Para todo eso tengo que buscar la plata. Gasto plata y plata de otras personas, pero no del Estado. Y ahora el Estado tiene a su mejor embajador y le sale gratis. Todo el mundo está hablando de Perú por ese fósil.

¿Cómo era el Perucetus colossus?

Vivió hace unos 39 millones de años

Medía entre 17 y 20 metros

Pesaba alrededor de 200 toneladas

Sólo su masa ósea pesaba entre 5,3 y 7,6 toneladas

Cada vértebra pesaba más de 100 kg

Debido a sus huesos densos y pesados, el Perucetus colossus solamente podía buscar alimento en aguas poco profundas Mario Urbina

Porque es el más importante, ¿no? O sea, es más extraordinario que la ballena de cuatro patas (hallazgo previo de Urbina).

No. No califico mis descubrimientos por eso (antigüedad o tamaño). Este es más importante porque ha generado que los peruanos se unan por una ruma de huesos que ni siquiera tiene cráneo. Eso no lo tenía ni en sueños. Ya estaba apostado que iba a ser espectacular para el mundo científico. Pero no me imaginé que los peruanos se iban a volver locos con esto.

El fósil refleja un poco el Perú, único, grande, misterioso, controversial.

La gente me dice “qué lindo el fósil”. Yo lo odio.

¿Por qué? ¿Qué problemas le está dando?

Cuando lo encontré, podía subir al cerro. Está en una pared vertical, de un promontorio que puede tener 18 metros de alto, de roca sólida como el cemento.

Ahora no puedo ni llegar al fósil, me tienen que llevar cargado, porque estoy hecho una desgracia, mis piernas ya no dan para subir (Urbina camina con bastón). No tengo dientes.

¿Tú sabes cuántas veces me he caído del cerro? Está en vertical. Hemos tenido que contratar un bulldozer para hacer una rampa.

El Perucetus colossus no ha dejado de recibir visitas Mario Urbina

Pero usted mismo dice que ha valido la pena.

Para mí el mejor pago es que vengan los chicos, me den la mano y a todos les digo gracias por reconocerme.

¿Cómo se siente con esa popularidad que le ha traído el Perucetus?

No puedo afeitarme porque si me afeito no me reconocen (risas). A mí me gusta la cantidad de niños que vienen trayendo a sus padres, los padres trayendo a sus abuelos.

¿Encontrará la cabeza del Perucetus colossus? Mario Urbina

Ante esa curiosidad que ha despertado, ¿qué más falta saber del animal?

Ver si era herbívoro o si tenía una doble dieta. Es un misterio. Primero déjame encontrar la cabeza y los dientes.

No me gusta especular. Mis colegas han hecho un estudio de cuánto puede haber medido, pero ¿qué pasa si los huesos que faltan cambian de tamaño? ¿Qué pasa si cambiara el tamaño de las vertebras? Ya no puedes hacer el mismo cálculo. Pero de que era gigantesco, era gigantesco.

¿Cuáles serían los siguientes pasos en la investigación?

Para mí, engordar, porque estoy muy flaco. Estoy hecho una calamidad. Quiero olvidarme del desierto por estos meses, pero ya voy a tener que regresar. Si estuviera gordo, ya hubiera regresado.

¿A buscar la cabeza del Perucetus?

Yo no puedo pensar que la cabeza está ahí, eso es un albur. Eso es suerte ya. Pero sé que tengo que continuar hasta convencerme de que ya no hay más (huesos).

Por Pierina Pighi Bel

BBC News Mundo

BBC Mundo