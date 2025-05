La Plata: denunció que le robaron al perro, se volvió viral en redes y el ladrón lo devolvió

“Ella”, una galga rescatada, y Anastasia Pepas, su dueña, pasaron cinco horas de “terror” este viernes cuando -debido a una situación que no logró esclarecerse- un hombre se llevó a la mascota y la mujer denunció que su perra había sido robada.

El hecho ocurrió durante la tarde, a metros del Parque Saavedra, en la ciudad de La Plata, cuando Pepas, que trabaja como veterinaria en la zona, perdió de vista unos minutos a su mascota y, al salir, notó que no estaba ni respondía a los llamados. Cuando comenzó a buscarla, los vecinos mencionaron que un hombre había preguntado si el animal tenía dueño y ellos le habían explicado que pertenecía a la médica veterinaria.

Tras esto, revisó cámaras de seguridad y confirmó que esos mismos hombres, que iban a bordo de una camioneta, se la habían llevado. “Estuvieron estudiando los movimientos de la perra, fueron, la cargaron y se la llevaron”, detalló al medio local 0221.

Rápidamente, la mujer publicó las imágenes del momento del robo en sus redes sociales y el tema adquirió relevancia tal que se volvió viral.

Finalmente, en un desenlace insólito, la perra fue entregada por el propio captor. Un hombre se comunicó con su dueña y afirmó que se la había llevado “porque la había visto sola”. Según relató la veterinaria al mismo medio, los responsables no aparecieron hasta que el caso comenzó a volverse viral. “Empezamos a publicar todo y ahí les debe haber llegado que estaban escrachados”, afirmó y contó que, incluso, estaban a punto de identificar la patente del vehículo cuando recibieron un llamado clave.

Luego de recibir este llamado, y tras más de cinco horas de búsqueda, la joven y su mascota tuvieron un conmovedor reencuentro que también quedó capturado en sus redes sociales. “Fueron las peores cinco horas de nuestra vida. No me podía imaginar a Ella viviendo otra vida. A pesar de la gente mala, como este señor que no pensó más que en él, y la gente que se aprovechó y me llamó pidiendo rescate, quiero destacar que es más la gente buena en este mundo, y eso me pone contenta y me da esperanzas”, sostuvo.

El hombre devolvió a la perra cinco horas después. Instagram

Como la denuncia alcanzó a muchas personas en redes sociales, la veterinaria contó que recibió múltiples llamados de presuntos estafadores que intentaron engañarla y conseguir dinero. “Me decían que ellos habían comprado a la perra, que si yo le podía pagar lo que habían pagado la devolvían. Hasta me preguntaron si me habían robado la camioneta y que ellos la tenían... Ni podían leer bien la consigna de lo que había sucedido”, repasó.

“¿Cómo alguien puede pensar que puede arrebatar una vida así solo por que le parecí buena para algún propósito? ¿En qué mundo vivimos?“, cuestionó en el posteo de Instagram en el que anunció el regreso de Ella y agradeció: ”No puedo explicar la cantidad de gente que se involucró y, gracias a eso, la devolvieron. Gracias a la gente que compartió, la gente que escribió para darme una mano para rastrear la patente, la gente que publicó en los diarios, la gente que brindó sus cámaras y la que ayudó a ver en las cámaras. Gracias a los policías de la comisaría 5ta que no nos soltaron las manos hasta último momento”.