La Plata: emotiva despedida de la madre de la adolescente que murió durante un retiro espiritual

LA PLATA.– ”Alma mía. Vos llegaste primero a los brazos de la Virgen. Esperanos, preparanos el camino. Gracias por tanto amor y felicidad. Te amo. Gracias por existir”. Con estas emotivas palabras, Noelia Rodríguez Aubert despidió en redes sociales a su hija Milagros, que el sábado último falleció durante un retiro espiritual en el edificio del colegio San Vicente de Paul, en esta capital.

La familia de la adolescente, católica practicante, había llevado a su hija al retiro organizado por la arquidiócesis local el fin de semana. Durante el transcurso de la actividad, la chica se desvaneció por causas que aún se investigan.

En el Hospital Rossi de esta ciudad, adonde fue trasladada Milagros luego de desvanecerse, se informó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático. De acuerdo con los testigos, la niña perdió el conocimiento mientras se encontraba sentada en el patio del establecimiento San Vicente de Paul, situado en 80 y 115. Se busca determinar, entre otras cosas, si antes tuvo un golpe.

La muerte de Milagros, una alumna de tercer año de la escuela San Juan Bautista de esta capital, aún conmueve a toda la comunidad local.

El deceso ocurrió en el colegio San Vicente de Paul, aunque Milagros era alumna del San Juan Bautista EL DÍA

“Acompañamos a Mili en su camino al cielo y a su familia con una misa en nuestra parroquia”, posteó en la cuenta de Instagram la comunidad parroquial y educativa San Juan Bautista. El colegio mantuvo el lunes las puertas cerradas en señal de duelo.

Fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación informaron a LA NACION que no hay información oficial sobre el suceso, dado que no ocurrió en horario escolar ni en una actividad programada por la dependencia.

Milagros, la adolescente fallecida en La Plata @rodriguezaubert

“La actividad no fue programada por el colegio. No participaron alumnos del colegio. Todo lo había organizado el Arzobispado”, explicó el representante legal del San Vicente de Paul. El Arzobispado local no se refirió aún al episodio sucedido bajo la actividad espiritual organizada para reunir a los jóvenes, denominada “Aventura”. Ante la llamada de LA NACION, tampoco hubo respuesta.

Las circunstancias del deceso son investigadas en un expediente a cargo de la fiscal Ana Medina, bajo la carátula “Averiguación”.