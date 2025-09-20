La primavera llega con lluvias torrenciales y tormentas: el pronóstico del tiempo para este sábado 20 de septiembre

La primavera llega bajo agua. Fuertes lluvias y tormentas azotarán la jornada en el AMBA desde las primeras horas del día. Con el avance de la jornada las precipitaciones se extenderán a la zona de La Pampa, Córdoba y San Luis. En la provincia de Buenos Aires podría haber un acumulado de 50mm, con probabilidad de granizo.

El clima para este sábado 20 en Buenos Aires

Las proyecciones de lluvia se mantienen, por lo menos, hasta las primeras horas de la noche. El cielo estará encapotado durante toda la jornada y se recomienda no hacer ninguna actividad al aire libre.

Previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mantienen un alerta amarillo para el área del AMBA, que no descartan pueda elevarse a naranja.

Pese a la incesante caída de agua, las condiciones térmicas serán agradables, con temperaturas que se mantendrán en el registro de entre los 15° y 17° C.

El sábado 20: una jornada a pura lluvia Aníbal Greco - La Nación

Si bien al finalizar la jornada del sábado las lluvias cesarán, las condiciones desfavorables se extenderán hasta el domingo. Para la llegada de la primavera se prevé una mínima de 11° y una máxima de 17° C.