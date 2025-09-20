LA NACION

La primavera llega con lluvias torrenciales y tormentas: el pronóstico del tiempo para este sábado 20 de septiembre

Será la jornada de mayor inestabilidad del fin de semana; las lluvias tendrán lugar en la región del AMBA y en gran parte de la franja central del país

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
La inestabilidad será la característica del clima este sábado 20
La inestabilidad será la característica del clima este sábado 20

La primavera llega bajo agua. Fuertes lluvias y tormentas azotarán la jornada en el AMBA desde las primeras horas del día. Con el avance de la jornada las precipitaciones se extenderán a la zona de La Pampa, Córdoba y San Luis. En la provincia de Buenos Aires podría haber un acumulado de 50mm, con probabilidad de granizo.

El clima para este sábado 20 en Buenos Aires
El clima para este sábado 20 en Buenos Aires

Las proyecciones de lluvia se mantienen, por lo menos, hasta las primeras horas de la noche. El cielo estará encapotado durante toda la jornada y se recomienda no hacer ninguna actividad al aire libre.

Previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mantienen un alerta amarillo para el área del AMBA, que no descartan pueda elevarse a naranja.

Pese a la incesante caída de agua, las condiciones térmicas serán agradables, con temperaturas que se mantendrán en el registro de entre los 15° y 17° C.

El sábado 20: una jornada a pura lluvia
El sábado 20: una jornada a pura lluviaAníbal Greco - La Nación

Si bien al finalizar la jornada del sábado las lluvias cesarán, las condiciones desfavorables se extenderán hasta el domingo. Para la llegada de la primavera se prevé una mínima de 11° y una máxima de 17° C.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. La cadena argentina que venderá hamburguesas a $2500 para intentar romper un sorprendente récord
    1

    Hamburguesas a $2500: la promoción que busca romper un récord el domingo 21 de septiembre

  2. Denuncian que integrantes de una congregación religiosa vandalizaron una reserva natural
    2

    Mendoza: denuncian que integrantes de una congregación religiosa vandalizaron una reserva natural

  3. La titular de la Anmat amplió su declaración ante la Justicia por la causa del fentanilo
    3

    Fentanilo contaminado: la titular de la Anmat amplió su declaración ante la Justicia

  4. Murió un hombre en Recoleta tras perder el control de su moto y chocar contra una parada de colectivos
    4

    Recoleta: un hombre chocó con su moto contra una parada de colectivos y murió

Cargando banners ...