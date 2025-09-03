La Primavera será más calurosa este año, según advirtió un informe del SMN

El organismo prevé tres meses con marcas por encima de lo normal para buena parte del país, incluido el AMBA, y lluvias con valores esperables en su mayoría, con excepción del sur, donde proyecta sequía
- 2 minutos de lectura'
Se acerca la llegada de la Primavera y con la proximidad de la fecha aparece la duda acerca de cómo será este año esta época en términos de temperatura y precipitaciones.
El informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) concluye que se tratará de una estación más calurosa en comparación con años anteriores, mientras que las precipitaciones se mantendrán en torno a los valores normales.
“Desde el 1° de septiembre arranca la Primavera para los meteorólogos”, advirtió Silvana Sosa, meteoróloga del programa Buen Día Nación, que emite LN+. “Vamos a tener temperaturas levemente por encima de lo normal en la parte central del país, abarcando la provincia de Buenos Aires”, precisó.
En cuanto al norte de la Patagonia, La Pampa y hasta casi el sur de la Argentina las marcas se mantendrán por encima de los valores normales. El extremo sur de la Patagonia, entre normal y superior a lo normal, y el norte en torno a lo normal.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Servicio Meteorológico Nacional
- 1
Quién es Juan Cruz Zanaboni, el buzo argentino que sufrió un accidente en Bahamas
- 2
Adjudicaron el 81% de las vacantes de residencias tras el polémico examen: las especialidades más y menos elegidas
- 3
Cuándo deja de llover en Buenos Aires, según el SMN
- 4
Clima en AMBA: la vuelta del frío y las últimas noticias del pronóstico este martes 2 de septiembre