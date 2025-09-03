La Primavera será más calurosa este año, según advirtió un informe del SMN

Se acerca la llegada de la Primavera y con la proximidad de la fecha aparece la duda acerca de cómo será este año esta época en términos de temperatura y precipitaciones.

El informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) concluye que se tratará de una estación más calurosa en comparación con años anteriores, mientras que las precipitaciones se mantendrán en torno a los valores normales.

Informe: se viene una primavera calurosa

“Desde el 1° de septiembre arranca la Primavera para los meteorólogos”, advirtió Silvana Sosa, meteoróloga del programa Buen Día Nación, que emite LN+. “Vamos a tener temperaturas levemente por encima de lo normal en la parte central del país, abarcando la provincia de Buenos Aires”, precisó.

En cuanto al norte de la Patagonia, La Pampa y hasta casi el sur de la Argentina las marcas se mantendrán por encima de los valores normales. El extremo sur de la Patagonia, entre normal y superior a lo normal, y el norte en torno a lo normal.

Noticia en desarrollo