La Provincia advirtió un hackeo al IOMA: alerta por la filtración de padrones de afiliación y posibles estafas

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó a sus usuarios sobre un “ataque cibernético” organizado por el grupo Chronus Team —vinculado a filtraciones de datos de organismos públicos— que afectó los padrones de afiliación de la obra social de la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado publicado el lunes, desde el organismo nacional aclararon que si bien hubo una filtración, no se registró vulneración de los datos personales sensibles y “no fue afectado el normal funcionamiento de los sistemas del Instituto”.

En tanto, la obra social ya inició denuncias penales y acciones legales correspondientes ante la Comisión del ciberdelito para prevenir cualquier otro intento de estafa del grupo que ya cuenta con antecedentes en México y América Latina.

Desde IOMA indicaron a LA NACION que el ataque pudo ser solucionado. “Nosotros siempre tenemos sistemas informáticos propios de alertas que pueden indicar alguna vulnerabilidad. Pero más allá de tenerlos, el riesgo existe y está”, detallaron fuentes del organismo nacional que resaltaron que los delincuentes no pudieron acceder a información que es sensible de los afiliados.

⚠️¡Atención afiliados y afiliadas!



👉🏼Comunicado importante de IOMA. Alerta por la filtración de padrones de afiliación y medidas de seguridad adoptadas.



Más información en nuestra Página Web: https://t.co/hbZEv4cW0R@homerogiles pic.twitter.com/G6CV716D4g — IOMA (@IOMAgba) March 30, 2026

Según pudo saber este medio, Chronus Team, la organización hacker detrás del ataque cibernético, había amenazado previamente a varios organismos públicos con que serían blanco de hackeos. Tras esto, esta mañana anunció una filtración a través de un comunicado dirigido a sus propios seguidores. “Queremos poner en conocimiento que este 30 de marzo vamos a hacer nuestra primera megafiltración de datos en la Argentina de al menos 17 instituciones”, adelantaron en una imagen.

En tanto, enumeraron todas las organizaciones que se vieron damnificadas, entre las que supuestamente se encuentran algunas relacionadas con el Poder Ejecutivo. “Entre las afectadas de este mes se encuentran:

IOMA obra social Buenos Aires (+2 millones)

Ministerio de Seguridad de Salta (+2 millones)

OSEP Obra Social Mendoza (+1 millón)

Suprema Corte de Justicia (+40 mil)

(+40 mil) Gabinete de Ministros (+140 GB)

(+140 GB) Ministerio de Salud (+1 millón)

(+1 millón) Banco Central altamente clasificados (+45 mil)

Esta megafitración es una de las que se vienen en la Argentina", cerraron.

La amenaza emitida por el grupo Chronus Team. IOMA

Las recomendaciones

Además de haber tomado medidas de resguardo para proteger los datos afiliatorios de cada usuario, desde IOMA subrayaron a la comunidad que ellos nunca se comunicarán para solicitar información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación, ni datos sensibles por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales.

“Existen falsos gestores que pueden contactarse con el fin de ‘actualizar el padrón’, ‘renovar credenciales’ o ‘confirmar datos’ para realizar traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias“, informaron en el comunicado. En este marco, detallaron el procedimiento recomendado ante cualquier acción o intento de contacto sospechoso:

No responder ni hacer clic en ningún enlace.

Bloquear al remitente o número sospechoso.

Denunciar el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados.

No compartir claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de la Clave Fiscal o claves bancarias.

Cambiar la contraseña ante la sospecha de que puede haber sido comprometida y mantener actualizadas las medidas de seguridad de las cuentas.

Fuentes de IOMA recalcaron a LA NACION: “Todos los recursos cibernéticos, informáticos y de sistemas están siempre siempre muy bien resguardados”.