La reacción de los famosos tras la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía

Mientras Cristina Fernández de Kirchner se pronunciaba en su discurso en Ensenada este sábado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció a su cargo a través de una carta en Twitter dirigida al presidente Alberto Fernández. Allí destacó que es necesario “un acuerdo político” que sostenga a quien vaya a reemplazarlo en el Palacio de Hacienda. Tras la noticia y ante la incertidumbre que generó, distintos famosos se pronunciaron en las redes sociales.

A penas se dio a conocer la carta en las redes sociales, el actor Gonzalo Heredia tuiteó en su cuenta personal: “En la pera se la pone hoy Guzmán”. Sin embargo, a los pocos minutos, agregó: “No, fuera de joda, nada es gracioso”. Su colega, Mercedes Funes, también se expresó en la misma red social: “Me parece fascinante que en medio del desastre CFK se vea presidenta en 2023 como si no fuera parte”.

Otra de las figuras que dieron su opinión en Twitter fue la modelo Luciana Salazar, quien manifestó: “¿Y ahora?”, junto a un emoji de incertidumbre. El tuit recibió la respuesta de decenas de usuarios que opinaron sobre la reciente renuncia de Martín Guzmán.

Otro miembro de la farándula que se expresó al respecto fue Augusto “Tartu” Tartúfoli: “El daño que le ha hecho a la Argentina el ministro Guzmán es monstruoso. Algún día habrá que contar como Bergoglio lo sentó en el ministerio”, escribió en su cuenta personal de Twitter, y agregó: ”A quienes no entiendo es a los K que creen que Sergio tomaría medidas de derroche en Economía como las que les gustan a CFK”.

Por su parte, varios famosos del rubro de la comunicación también se pronunciaron al respecto. El conductor de televisión, Horacio Cavak, compartió la noticia y agregó: “¡Era un partido de ajedrez! ¡Qué plato!” y tras la respuesta de un usuario que le corrigió se descargó: “Votaste a esta runfla y el ignorante soy yo?”. Luego del cruce con el internauta volvió a escribir: “El único que aceptaría el ministerio de economía sería Thanos”.

El periodista Eduardo Feinmann fue otro de los que se sumó a la opinión pública y se manifestó en Radio Mitre: “La renuncia de Martín Guzmán es precipitada y con alevosía”, y destacó: “Ya están viendo un piso de 80% de inflación anual!”.

Además, su colega, Alfredo Leuco, señaló: “Nunca tan pocos hicieron tanto daño en tan poco tiempo”.

A todos estos famosos, se le sumó la voz de Jorge Lanata, quien en Radio Mitre expresó: “La renuncia de Guzmán no empezó a gestarse ahora, sino hace varias semanas. Cuando el ministro de Economía no puede echar a un subsecretario estamos en problemas”. Además, se refirió a la vicepresidenta de la Nación: “En su tuit, Cristina ignoró la renuncia de Guzmán, ¿lo está dejando solo a Alberto o se está desentendiendo?”.

Otra comunicadora que se expresó en las redes fue María O’ Donnell, quien tuiteó: “Al presidente ya no le quedan muchas fichas propias en lugares centrales el gabinete: perdió al jefe de gabinete, al ministro de Economía, al ministro de Desarrollo, a su primer vocero, y entregó un puesto clave en Aduana. Y los pocos que le quedan, están muy desgastados”.