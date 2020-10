La Rioja tenía proyectado permitir el ingreso y la libre circulación de los pacientes recuperados de coronavirus, pero hoy suspendió la medida Fuente: Archivo

Alejandro Horvat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 15:04

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, informó ayer en sus redes una decisión sin precedente en la Argentina: que todos los pacientes que habían sido dados de alta por coronavirus iban a quedar exceptuados de las restricciones impuestas por el aislamiento social obligatorio e iban a poder ingresar a la provincia sin restricciones. Sin embargo, el mismo funcionario indicó hoy en su cuenta de Twitter que esa decisión quedará en suspenso hasta que la puedan reglamentar junto con el ministerio de Salud de la Nación.

¿Qué tan audaz es la medida que buscan implementar? ¿Es posible la existencia de un "pasaporte Covid-free" para circular?

Claudio Strasorier, médico infectólogo y miembro del ministerio de Salud de La Rioja, sostiene que aún no está terminada la guía para poner en práctica esa resolución del poder ejecutivo de su provincia, pero que tendría tres pilares. Los que quieran ingresar deberán tramitar un permiso emitido por la provincia donde el paciente haya transitado su enfermedad; esas personas tendrán que mantener todos los recaudos necesarios al igual que los que aún no se han enfermado; y no podrán obtener el permiso aquellos que pertenezcan a los grupos de riesgo.

"Nosotros fuimos consultados sobre esta decisión, que se tomó pensando en tener un cuidado integral de la persona. Es decir, un cuidado de la salud, que también comprenda el cuidado de la salud emocional, como también se tuvo en cuenta la situación económica y la necesidad de volver a las actividades con mayores libertades. Esta sería una puesta en escena de lo que vamos a vivir el año que viene, en donde vamos a tener a algunas personas vacunadas y otras no ", señala el especialista.

Ahora aguardarán a reunirse con las autoridades nacionales para poner esa decisión en práctica. La provincia de Córdoba también quiere tomar una medida similar y buscarán unificar criterios. Desde el ministerio de Salud de la Nación, señalaron a LA NACION que esta es una decisión individual de cada provincia, y que no será una medida que ellos dictarán a nivel nacional.

Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), sostiene que esa medida no sería alocada, porque los casos en los que un paciente se contagió por segunda vez son contados los dedos de la mano. El primer caso, cita la especialista, fue con un paciente de Hong Kongque había tenido un episodio leve de coronavirus. Luego de cuatro meses y medio de haberse recuperado viajó a España y se volvió a contagiar.

Medidas de distancia social

Como las autoridades sanitarias de Hong Kong habían guardado la muestra del primer hisopado, pudieron constatar que la persona se había infectado con otra cepa del virus. "Nosotros no tenemos la certeza de que en Buenos Aires esté la misma cepa que en La Rioja, pero no me parece alocada la decisión desde el punto de vista inmunológico. Sí deberán mantener todos los cuidados necesarios, como el uso de tapabocas y la distancia social, pero, al menos por tres meses, es muy improbable que haya un recontagio. Incluso, aunque le hayan bajado los anticuerpos, al paciente le quedaran los linfocitos T y B que desarrollan una memoria molecular para volver a combatir al virus".

Según Obieta, hay que diferenciar reinfección de excreción prolongada del virus. "Hay gente que puede excretar el virus durante 100 días luego de haberse recuperado, pero ese virus no es infectante, no tiene capacidad para lesionar las células de otra persona".

En el caso de los trabajadores de la salud, también se usa un criterio similar al que quieren aplicar La Rioja y Córdoba. "Con los trabajadores de la salud que se infectaron y volvieron a tener un contacto estrecho, no se los aparta, siguen trabajando, por supuesto con todos los elementos de protección necesarios", dice Obieta.

Ricardo Teijeiro, infectólogo y miembro de la SADI, dice que fueron muy pocos los casos de reinfecciones que se han demostrado alrededor del mundo, y en el caso de los que sí se volvieron a contagiar, fue por otra cepa, tal como le sucedió al ciudadano de Hong Kong.

"La decisión se sustenta sobre una base firme. En general, si un paciente vuelve a tener contacto con el virus, este no se desarrollará, no va a tener problemas y no va contagiar a otros. Si el paciente tiene anticuerpos, estos van a combatir al virus. Si una persona vuelve a tener contacto con el Covid-19, la enfermedad no se va a desarrollar en el cuerpo porque será neutralizada por el sistema inmunológico", explica el especialista.

Teijeiro agrega que estos certificados se han implementado en países como Francia, España e Italia, pero que no son certificados de libre circulación, sino que solo sirven para que la persona tenga más tranquilidad, sobre todo en el ámbito laboral, pero que se deben mantener de manera estricta todos los cuidados.

Conforme a los criterios de Más información