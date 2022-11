La sociedad del cuidado: qué es y cómo podría ser central en la recuperación económica y social de los países tras la pandemia

escuchar

El tema central del encuentro es la sociedad del cuidado. ¿El objetivo? Trazar un horizonte para una recuperación sostenible pospandemia con igualdad de género. El gran dilema es cómo los países pueden proyectar su recuperación promoviendo una sociedad más justa y equitativa en la que quienes habitualmente asumen las tareas de cuidado tengan las mismas oportunidades. Sobre todo, teniendo en cuenta que la pandemia incrementó la brecha de género y la carga de horas de cuidado que dedican las mujeres a otros miembros de la familia. Con esa misión comenzó hoy en Buenos Aires a XV Conferencia Regional sobre la Mujer América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres, de la que participarán representantes de los países de la región.

De la apertura, que será oficialmente mañana en el auditorio principal del hotel Sheraton, participará el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la flamante ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina junto a representantes de gobiernos, de organismos de Naciones Unidas e intergubernamentales y de la sociedad civil, en particular movimientos de mujeres y feministas. Estará presente el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs y María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres, junto a otros ministros y ministras del área de los países que participan. El presidente de Chile, Gabriel Boric, participará de la conferencia de forma virtual.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que este año celebra su 45 aniversario, es el principal foro intergubernamental regional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El programa de la conferencia incluye un debate de alto nivel sobre la sociedad del cuidado en la región, dos paneles temáticos —sobre financiamiento de los cuidados y cuidado del planeta—, y una mesa redonda sobre corresponsabilidad de los cuidados. El objetivo es aportar a la conversación social sobre la equidad de género y acercar argumentos y estadísticas a los tomadores de decisiones de los países al adoptar políticas públicas. El encuentro finalizará con una serie de recomendaciones que deberían alcanzarse antes de 2030.

Tras la inauguración oficial de mañana, para el miércoles está previsto que la Cepal presente el documento de posición “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”, en el que se destaca la urgencia de implementar un cambio en el estilo de desarrollo para avanzar hacia una sociedad del cuidado en la que se reconozca la interdependencia entre las personas, así como la interdependencia entre los procesos productivos y la sociedad; una sociedad del cuidado que ubique la sostenibilidad de la vida humana y del planeta en el centro del desarrollo. Para elaborar ese documento se trabajó junto a las comisiones de los distintos países.

El informe aportará números de la disparidad, metas esperables y buscará dimensionar el impacto económico y social del trabajo invisibilizado, como son las tareas de cuidado. ¿Cuántas horas realmente trabajan las mujeres? ¿Cuánto le saldría al empleador pagar por esas horas? ¿Y al Estado? ¿Cuánto representa esa sobrecarga de horas en el PBI de un país?

Romper el silencio estadístico

El jueves se darán a conocer dos documentos: El financiamiento de los sistemas y políticas de cuidado en América Latina y el Caribe: aportes para una recuperación sostenible con igualdad de género, preparado por la Cepal y ONU Mujeres, y Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género en 2030: aplicación del eje sobre sistemas de información de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, preparado por la Cepal.

Previo y también en forma simultánea a la inauguración se está celebrando un foro parlamentario, del que participan legisladores de los distintos países representados. También se están desarrollando diversas actividades organizadas por la sociedad civil, como el foro de organizaciones feministas. En total son 31 eventos paralelos, que se realizan en forma simultánea con el objetivo de colaborar a la conversación social.

Por ejemplo, se anunciará el lanzamiento de una plataforma digital a la que definen como un “Google del cuidado”, en donde se podrán acceder y compartir sus trabajos, investigaciones y datos en la materia, así como conectar con personas de diversas regiones, todas relacionadas con la agenda de los cuidados, lanzado por el Programa de Justicia de Género del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (Unrisd).

“¿Por qué es central el cuidado?”, pregunta Francisco Cos, coordinador del programa de Justicia de Género de Naciones Unidas. “Porque es lo que mantiene a la vida humana. Todos necesitamos el cuidado a lo largo de nuestra vida. Cuando somos niños necesitamos del cuidado mucho más. Cuando somos adultos podemos necesitar menos y cuando somos mayores volvemos a necesitar más. Pero el cuidado también tiene que ver con las circunstancias por las que atravesamos en la vida. Si nos accidentamos, si pasamos por una discapacidad temporal o permanente, necesitamos de mayores cuidados. El cuidado es lo que nos permite hacer otras actividades, como trabajar, estudiar y producir. Si no hay quien cuida y sostenga a los cuerpos humanos no es posible la vida. También debemos cuidar el planeta y debemos cuidarnos los unos a otro. Por esto para Naciones Unidas es tan importante las políticas de cuidado”, detalla.

Y agrega: “El punto básico de la agenda de cuidados es la redistribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. Si no logramos ese cambio cultural, si no entendemos que la vida se tiene que cuidar tanto por hombres como mujeres, que nos es de débiles ni de desempleados el cuidar, no vamos a lograr esa transformación de un mundo más paritario, en el que las mujeres puedan entrar plenamente a la arena pública sin la carga del cuidado y donde los hombres también puedan cuidar y entrar a la agenda pública”.