La trágica muerte de Ernestina Pais: dónde fue el accidente del Tren de la Costa

Ernestina Pais murió a los 54 años luego de ser arrollada por el Tren de la Costa tras cruzar el paso nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano en San Isidro con la barrera baja. Según informaron fuentes oficiales, el impacto de la formación fue contra el lado del conductor del Honda City, además de ser ella la única fallecida del accidente.

El impacto del tren provocó la muerte de Ernestina Pais

Este accidente ferroviario ocurrió luego de que Pais cruzara el paso nivel con la barrera baja, lo que provocó que el conductor de la formación no pudiera frenar a tiempo para evitar el impacto. Así, se constató en el momento la muerte de la única ocupante y se confirmó que se trataba de la reconocida periodista.

En el cruce, donde hay una curva muy pronunciada desde donde viene la formación, trabajan bomberos y peritos. La autopsia fue programada este mismo viernes con el fin de constatar cómo fue el fallecimiento de la periodista.

Quién fue Ernestina Pais

Ernestina Pais fue una figura de la radio y la televisión argentina. Entre los hitos de su carrera, se destacó como la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC), donde se convirtió en la única mujer en la conducción del ciclo; anteriormente había formado parte del panel de Mañanas Informales, por Canal 13, con Jorge Guinzburg. Comenzó a colaborar con este último entre fines de los 90 y principios del 2000 en el histórico ciclo La Biblia y el Calefón.

Ernestina Pais se destacó como conductora de CQC Hugo Battistessa

El último posteo de Ernestina Pais: “Gracias vida”

La reconocida periodista, apenas unas horas antes del siniestro, publicó en su perfil de Instagram una historia en donde agradecía la cantidad de entradas vendidas en la obra que protagonizaba y junto a ello la frase: “Gracias vida”.

El último posteo de Ernestina Pais en las redes sociales

La obra que protagonizaba Ernestina País se llama “El divorcio del año”, y junto a ella estaban también Romina Gaetani, Diego Ramos, Juan Palomino y Rochi Igarzábal. Justamente la conductora viajaba rumbo al teatro ya que tenía una función este mismo viernes a las 21 en Tigre.

Ernestina Pais estaba yendo a protagonizar la obra de El divorcio del año

En la historia que publicó Ernestina donde agradecía a la vida por la cantidad de funciones vendidas, el posteo decía: “Más ciudades, más risas, más caos. Esto recién comienza”. En otras de las historias de Instagram que aún aparecían en su perfil, la periodista destacó una que intercambió con Eduardo Canzobre donde decían que iban a verse y abrazarse en la función que daría el próximo 8 de julio, en Ramos Mejía.

Noticia en desarrollo...