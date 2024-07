Lago Posadas: el pueblo santacruceño de 500 habitantes que quedó aislado por un temporal de nieve y una ruta sin terminar

Escuchar

EL CALAFATE.- Lago Posadas tiene 500 habitantes, de los que 120 son niños o adolescentes, pero ninguno nació allí: al no haber hospital, las embarazadas deben viajar varios cientos de kilómetros para dar a luz. Para ingresar a esta localidad enclavada en la Cordillera, a 600 km al norte de esta ciudad y a 70 km del puesto fronterizo Paso Roballos, se lo debe hacer por la ruta provincial 39, que quedó a medio hacer. Así, el camino se convirtió en una trampa para transitar, sobre todo, en medio del temporal de nieve que asoló a la zona y dejó a sus habitantes incomunicados durante algunos días.

El gas licuado que llega en camiones, el combustible para el generador que les da electricidad, los alimentos básicos que empezaron a escasear y la atención a los vecinos que viven en los campos de los alrededores son los temas que cada día desvelan a Rubén Guzmán, que desde diciembre pasado ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Fomento. Antes fue el maestro del pueblo, al que llegó en 1991, desde Quimilí, Santiago del Estero. Esta es su primera vez en un puesto electivo.

Conoce el pueblo al detalle, a los vecinos por su nombre y afirma que el invierno está duro, aunque en la voz suena optimista. “Estuvimos con la ruta cortada varias noches, no por precaución, sino porque no se podía abrir, pero por suerte no hubo ninguna urgencia que nos obligara a salir”, detalló Guzmán a LA NACIÓN vía telefónica. Así, se refiere al hecho de tener que recorrer los 75 km de ripio del camino hasta llegar a Bajo Caracoles –un parador en la ruta nacional 40–. Asfaltar la ruta es el gran pendiente para esa zona de la provincia en la que el turismo por ahora es solo un potencial.

En medio del temporal de nieve, la noche del 9 de julio llegó el gobernador Claudio Vidal, como parte del raid que está realizando en los pueblos y campos del norte provincial para “supervisar la entrega de ayuda y conocer el mano a mano con la gente”. Antes de irse dio una larga entrevista en la radio comunal, y habló de la ruta: “Yo soy el más interesado de llegar con esta ruta, hay certificaciones que se pagaron y la obra no avanzó como avanzó la certificación, que investigue la Justicia, es un ejemplo más de corrupción de los tantos que tuvimos estos años”.

Vidal se refiere a la ruta provincial que estaba licitada a favor de la empresa CPC, con fecha de inicio de obra el 3 de octubre de 2022, por un plazo de 36 meses y un monto de $4754 millones. “Desde noviembre de 2023, ellos vieron indicios que iba a ser difícil continuar y fuimos viendo que en la práctica fue así, se llevaron todas las máquinas. Había un problema, queríamos hacer repasar la ruta, pero Vialidad no podía porque la tenía la empresa, y la empresa tampoco realizó el trabajo de mantenimiento que debía”, detalló Guzmán.

El presidente comunal afirmó que con el abandono de la obra y la llegada del invierno ya intuían que el estado de la ruta sería el problema principal. Según indicó, de los 75 km que debían ser asfaltados, no hubo ninguno, solo movimientos de suelo y aperturas de rutas auxiliares, que facilitaron los voladeros de nieve y se convirtieron en una trampa para el tránsito.

Sin transporte

“En uno de esos desvíos estuvo demorado el camión que traía el gas licuado, sabíamos que iba a suceder”, señaló. Aclaró que hoy tienen una capacidad de almacenamiento de provisión de gas para siete días, pero adelanta que ya tiene el compromiso que se sumará un almacenamiento más al pueblo para aumentar en unos días la capacidad de la reducida planta.

“No nos quedamos sin el servicio de gas, pero si tuvimos que suspender las actividades un par de días en las instituciones para garantizar el gas domiciliario y tuvimos que reducir el consumo”, dijo el presidente de la Comisión de Fomento de Lago Posadas. Hasta 2011 la localidad se denominada Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, en 2011, por pedido de los vecinos lograron que la Legislatura restablezca el nombre original de Lago Posadas.

El pueblo no tiene farmacia ni transporte público, Guzmán decidió hace un par de meses que una de las traffic del municipio cumpla un servicio de traslado para los que no tienen autos y necesiten viajar hasta la ciudad más cercana, Perito Moreno, ubicada a 200 km de distancia. Para ir a la farmacia o al supermercado, visitar un médico especialista o realizar un trámite particular, los vecinos se turnan y son solidarios. Pagan un pasaje accesible.

“Quiero lograr que se sume una farmacia y que en el puesto sanitario llegue un médico fijo más para la población”, explicó Guzmán. La Comisión de Fomento cuenta con una pala excavadora, que por estos días fue la herramienta más usada para recorrer los campos, llevar víveres, fardos y abrir camino a los peones que estaban aislados con hacienda en los campos de veranada puedan salir hacia los de invierno.

“La primera asistencia fue lograr abrirle el paso a los peones aislados en la estancia El Salitral”, recordó Guzmán. Les llevó cuatro días de trabajo hacer la huella, en el camino llevaron forrajes y leña a las estancias La Peligrosa, Ghio, El Correntoso, La Esperanza, Sol de Mayo, Bella Vista, La Juanita y El Bagual. Para la semana próxima, saben que la máquina distribuirá la alfalfa que el gobierno provincial adquirió con asistencia de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) destinado a intentar salvar la hacienda de los pequeños y medianos productores.

El pequeño caserío, hoy cubierto de un manto blanco, inspira paisajes de cuento. Los días despejados a la distancia se pueden apreciar el turquesa del Lago Posadas que dio origen al paraje fundado en 1959. Cuando la ruta llegue, los vecinos aspiran a que el turismo los acompañe. Escenario, les sobra.

