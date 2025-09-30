Lanzan descuentos para jubilados en compras en supermercados; Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro
Llegó el cuarto avión de argentinos deportados de Estados Unidos; expectativa por el plan de paz de Trump para Gaza; hoy juegan Newell’s-Estudiantes. Estas son las noticias de la mañana del martes 30 de septiembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Gobierno lanza un programa de descuentos para jubilados en compras en supermercados, a un mes de las elecciones. La medida busca alcanzar a más de 7 millones de beneficiarios e impulsar también el comercio con un aumento de las ventas, indicaron desde la Casa Rosada. Estará disponible en más de 7000 locales. La iniciativa se suma a los anuncios del Presidente en el marco del Presupuesto 2026, de un aumento de jubilaciones y pensiones del 5% por encima de la inflación proyectada.
- Llegó un cuarto vuelo de argentinos deportados por Estados Unidos. Arribaron a Ezeiza siete personas que deportó la administración de Donald Trump; algunos de ellos vivían en Estados Unidos hace 25 años. La medida se da como consecuencia del endurecimiento de la política estadounidense contra migrantes ilegales que impuso el mandatario norteamericano.
- Se entregaron los Martín Fierro a lo mejor de la televisión del último año. El oro se lo llevó Santiago del Moro, quien fue además conductor de la gala. La mejor ficción fue Margarita; mejor programa de interés general, Susana Giménez, que ganó también en conducción femenina. Labor periodística masculina: Rodolfo Barilli; y femenina, Romina Manguel. Mirtha Legrand recibió el premio Leyenda de la Televisión.
- Países árabes e islámicos apoyan el plan de Trump para Gaza. Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Turquía, Indonesia y Pakistán respaldan la iniciativa de Estados Unidos, que ya aceptó el primer ministro Netanyahu. El grupo terrorista Hamas debe responder a la propuesta, que incluye liberar a las 48 personas que tiene secuestradas desde el ataque del 7 de octubre, en menos de 72 horas.
- Hoy termina la fecha 10 del Clausura. Se juega un solo partido: desde las 19, Newell’s - Estudiantes. Ayer Barracas Central empató con Belgrano 1 a 1, y Vélez superó 3 a 1 a Atlético Tucumán. Rosario Central lidera la tabla anual con 50 puntos. La próxima fecha comienza a jugarse este viernes.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad