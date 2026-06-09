Milei viaja a Córdoba para un ejercicio militar; la Selección juega hoy su último amistoso antes del Mundial

Milei viaja a Córdoba. El mandatario participará mañana de una actividad vinculada al área de Defensa junto a funcionarios nacionales y representantes de Estados Unidos en el marco de un programa de cooperación bilateral. El ejercicio contempla la participación de unidades especiales, sistemas de comunicación táctica, aeronaves, drones y tecnología de visión nocturna.

Aumenta la tensión en Medio Oriente. Un helicóptero de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, la vía marítima que sigue bajo el control de Irán. El presidente Donald Trump aseguró que los dos tripulantes a bordo fueron rescatados por el ejército estadounidense y que están bien, pero no están claras las causas del incidente.

Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori por apenas 26.000 votos y crece el suspenso en Perú. Con el 94% de las mesas escrutadas en el balotaje presidencial, la candidata de Fuerza Popular obtenía el 49,9% de los votos frente al 50,1% de Juntos por el Perú de Sánchez. La diferencia de apenas décimas marca un cierre de escrutinio bajo tensión.

Audiencia clave en el juicio por la muerte de Maradona. En una nueva jornada del proceso que busca determinar las responsabilidades sobre los siete acusados, se espera la declaración de Dalma, la hija de Diego y una de las querellantes en la causa. También hablarán por primera vez dos acusados: la doctora Nancy Forlini y el enfermero Mariano Perroni.

La Selección juega su último amistoso antes del Mundial. Jugará contra Islandia desde las 22 en la ciudad de Alabama, cuando falta una semana para su debut en la Copa del Mundo ante Argelia. Scaloni confirmó que Leo Messi va a jugar algunos minutos en el partido de esta noche.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.