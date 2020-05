Las Cataratas del Iguazú ya están cerca de recuperar su caudal de agua habitual

Las Cataratas del Iguazú recuperaron tres cuartas partes de su caudal habitual

Las Cataratas del Iguazú recuperaron tres cuartas partes de su caudal habitual gracias a las lluvias que se registraron en la zona sur de Brasil , luego de atravesar una de las peores sequías de su historia que las llevó a quedar con apenas un "hilo" de agua .

Según datos del ITUREM, el ente de turismo de Iguazú, anteayer se registraron 1120 metros cúbicos por segundo en el caudal del río Iguazú, lo cual representa casi un 75% de su flujo normal de 1500 metros cúbicos.

Leopoldo Lucas, titular del Iturem, difundió algunos videos y fotografías donde se puede ver con claridad como los saltos que rodean a la Garganta del Diablo y al San Martín, que antes estaban secos, ahora lucen caídas y chorros de agua de distinta magnitud.

También se aprecia a simple vista que el flujo aún no terminó de recuperarse del todo. Sin embargo la perspectiva es muy buena. El río Iguazú pasó de menos de 300 m3/s durante los últimos dos meses, a ostentar 512 m3/s el sábado, a 1120 m3/s ahora, y con un caudal que se sigue incrementando.

Ahora resta avanzar en la reactivación del Parque Nacional Iguazú, cerrado desde el domingo 15 de marzo pasado, cinco días antes de que empezara la cuarentena.

El Parque Nacional Iguazú está cerrado desde el 15 de marzo pasado

"Ya veníamos viendo la recuperación del caudal y además teníamos pronósticos que indicaban que a fin de mayo iban a llegar las lluvias", explicó Lucas a LA NACION en distintas conversaciones durante el último mes. "Finalmente se dio lo que esperábamos y estamos muy contentos. Esto es bueno no solo para las Cataratas, sino para nuestra selva, flora, fauna y también para que llegue el agua a nuestras comunidades", señaló el funcionario.

El Municipio de Iguazú, además de soportar un parate histórico de su actividad económica principal, tuvo que lidiar con cortes en el servicio de agua potable, producto de esta misma bajante que afectó a una de las Siete Maravillas Naturales.

Reapertura lejana

Mientras que en Foz de Iguazú, en el otro lado de la frontera, ya comenzaron a reabrir los hoteles en forma gradual desde la semana pasada, en Iguazú todavía no tienen planeas de avanzar en esa línea pronto.

Existe además un gran recelo de las autoridades misioneras por los cruces de personas que vienen de Brasil , un país con uno de los mayores índices de contagios de Covid-19.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad señaló hace una semana a LA NACION que la frontera que une Misiones y Brasil por momentos es un "colador" y que hay que incrementar los controles para evitar los cruces ilegales por pasos clandestinos. Algo que se facilitó mucho con la bajante histórica del río Uruguay.

En Misiones ya no hay pacientes con Covid-19 desde hace siete días y hace casi 20 que no se registraron nuevos contagios. Pero la actividad turística en Iguazú es muy sensible al tránsito de turistas desde Brasil.

La decisión de Donald Trump de prohibir por 14 días el ingreso a personas que provienen de Brasil por el mismo motivo significó de alguna manera un respaldo a la posición de este gobernador de 49 años, que además es médico pediatra y fue Ministro de Salud entre 2011 y 2015.

Por eso en Misiones se trabaja para "reinventar" el turismo interno de los misioneros hacia las Cataratas del Iguazú y de esta manera poder reactivar un poco la actividad en hoteles, restaurantes y excursiones, sin tener que abrirle la frontera al coronavirus.