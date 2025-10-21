Las postales de Emilia Clarke en la Argentina: “Unas vacaciones para ser documentadas”

Emilia Clarke, quien ganó fama mundial luego de interpretar a Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones, está de visita en la Argentina. A través de su cuenta de Instagram, la estrella británica de 38 años mostró los rincones del país que visitó en los últimos días.

“Por fin... Y finalmente. Unas vacaciones para ser documentadas”, escribió en sus redes sociales en donde subió un carrusel de imágenes y videos. Lo primero que se ve es un pequeño clip de ella caminando en las Cataratas del Iguazú, admirando el imponente paisaje de la Mesopotamia argentina.

También se la puede ver disfrutando del campo mientras se hamaca bajo un árbol y sentada a la mesa a punto de comer un típico asado acompañado de varias guarniciones.

La galería continúa con una foto de ella en San Telmo, más precisamente en la Galería Solar de French, con su característico techo de paraguas formando la bandera argentina.

Además de Iguazú, Clarke estuvo en Jujuy, visitando las Salinas Grandes y hospedándose en el lujoso glamping que hay allí. En sus redes, también mostró que degustó el famoso mate mientras comía alfajorcitos de maicena.

A comienzos de octubre la estrella había sido vista mientras paseaba por Palermo, en donde se sentó en un bar a tomar un chai latte. Unos fans la descubrieron y no dudaron en grabarla y subir el video a TikTok, que rápidamente se viralizó.

Clarke ganó fama mundial hace 13 años, cuando el 17 de abril de 2011 se estrenó Games of Thrones, la serie de HBO en la que trabajó durante ocho años. En el medio del éxito, la actriz tuvo dos aneurismas cerebrales, el primero en 2011, y el segundo en 2013, lo cual le cambió la perspectiva de la vida.

En ambas oportunidades, su recuperación necesitó de un largo período de tiempo y rehabilitación debido a que, en sus propias palabras, “perdió un poco de cerebro” a causa de eso.

“Cuando tenés una herida cerebral, debido a que eso altera tu percepción de vos mismo a niveles dramáticos, todas las inseguridades que tenía sobre mi trabajo se cuadruplicaron de la noche a la mañana”, confesó la actriz, que luego detalló: “El primer miedo que tuve fue pensar si me iban a despedir, porque pensaban que no iba a ser capaz de completar mi trabajo”.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen, en Game Of Thrones HBO

“En el set no cometí ningún error, pero fue difícil. La temporada dos sería la peor para mí. No sabía lo que estaba haciendo Daenerys. Si soy honesta, cada minuto de cada día pensé que me iba a morir”, aseguraba. En ese texto, la actriz relataba cómo fue que un tiempo después de terminar de grabar la primera temporada de la serie y mientras se preparaba para la gira para promocionarla, sufrió un doloroso colapso en el gimnasio. Rápidamente descubrieron que tenía una hemorragia cerebral que debía ser operada de inmediato. Se trataba de un tipo de aneurisma que lleva a la muerte a un tercio de los pacientes que lo sufrían, aun si la operación, como sucedió en su caso, resultaba exitosa.

En una nota en 2022, la intérprete dijo que los aneurismas le significaron “el dolor más insoportable” que sufrió en la vida. “Hay una parte de mi cerebro que ya no es utilizable, es asombroso que hoy sea capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida completamente normal sin absolutamente ninguna repercusión”, declaró. “Soy parte de la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso”, agregó y aseguró que hoy está bien.

Después de atravesar este susto, Clarke decidió crear una fundación para ayudar a personas que han tenido heridas cerebrales o han sido víctimas de accidentes. SameYou nació luego de que ella misma pudiese dejar atrás sus propios problemas médicos y aceptara su actual estado de salud. “Pensé: ‘Bueno, esto es lo que eres. Este es el cerebro que tienes’. Así que no tiene sentido rebanarse los sesos continuamente sobre que podría no estar ahí”, dijo Clarke.