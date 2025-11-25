Nico Occhiato y Flor Jazmín disfrutaron de una mini luna de miel en las Cataratas del Iguazú: mimos, paseos y risas

Durante el fin de semana largo de noviembre, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña aprovecharon el descanso para hacer una escapada romántica a las Cataratas del Iguazú, un destino que eligieron para desconectarse en medio de la naturaleza. Desde el primer día compartieron con sus seguidores un registro minucioso de la experiencia, con fotos y videos que mostraron desde los paisajes más impactantes hasta momentos íntimos de la pareja, convirtiendo su viaje en uno de los contenidos más comentados del fin de semana.

A lo largo de la estadía, la pareja fue retratando cada instante de su recorrido por uno de los paisajes más emblemáticos de Misiones, un destino reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre senderos rodeados de vegetación, saltos de agua imponentes y miradores que parecían suspendidos en la selva, mostraron la intimidad, la complicidad y la alegría que les regaló el viaje, dejando ver cuánto disfrutaron de esta experiencia.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña hicieron una escapada romántica a las Cataratas del Iguazú (Captura: Instagram @nicoocchiato)

En sus redes sociales, la pareja compartió una serie de fotos y videos que reflejaron la intensidad con la que vivieron su paso por el Parque Nacional Iguazú. En el carrusel se los vio recorriendo las pasarelas entre la vegetación, abrazados frente a los saltos de agua y disfrutando del paisaje misionero. También posaron en varios miradores y balcones naturales, mostrando el impacto que les generó cada rincón del lugar.

La pareja se dejó ver relajada disfrutando del sorprendente destino que eligieron (Foto: Instagram @nicoocchiato)

Además de los paseos, dejaron ver momentos más relajados de su estadía, desde una tarde en la pileta del hotel hasta cenas en las que se notaba la complicidad de ambos. También, hubo espacio para escenas cotidianas, como compartir una pizza o lucir looks frescos y cómodos acordes al clima de la selva, que sumaron un costado más espontáneo y cercano a la publicación.

La pareja compartió todos los detalles de su escapada romántica

Entre las imágenes que más llamaron la atención, apareció una dedicatoria de la actriz dirigida a su pareja: “QUÉ INCREÍBLE MI PAÍS (y mi hombre!!!)”, escribió, dejando en claro el especial momento que vivieron durante su viaje.

La romántica dedicatoria de Flor Jazmín a Nico Occhiato (Captura: Instagram @florjazminpe)

Y, como parte del recorrido, también mostraron algunos de los circuitos más emblemáticos del parque, incluida la Garganta del Diablo, junto con otros instantes íntimos como degustaciones locales y vistas privilegiadas desde la habitación.

El álbum también incluyó un momento de relax en la pileta del hotel (Foto: Instagram @florjazminpe)

Las reacciones de los usuarios al romántico viaje de la pareja

Como era de esperarse, el posteo romántico de la escapada no pasó desapercibido en las redes sociales: rápidamente se convirtió en tema de conversación y reunió una lluvia de mensajes por parte de los usuarios. Tanto seguidores como amistades de la pareja celebraron su relación con dedicatorias emotivas en la sección de comentarios, destacando la conexión que se ve entre ellos y el entusiasmo que generó verlos disfrutar juntos de un viaje tan especial.

“Amo que ella ya había viajado sola a las cataratas y ahora fue con vos, planazo”, “La pareja más linda del país”, “Qué bien les sienta el amor y las escapadas”, “La mejor pareja que tenemos”, “Son fuego, amor, ternura y humildad, se re merecen”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas entre los usuarios.