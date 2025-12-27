Las ciudades de España donde residen más argentinos

La población nacida en la Argentina que reside en España creció de manera sostenida en los últimos años, pero no se distribuyó de forma homogénea en el territorio. Los datos oficiales muestran que, aunque hay argentinos en todas las comunidades autónomas, la mayoría se concentra en un número reducido de destinos, que funcionan como los principales polos de residencia.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), con procesamiento de LN Data, 450.883 personas nacidas en la Argentina residían en España al 1° de enero de 2025. Dentro de ese total, cinco comunidades autónomas reúnen a la mayor parte de la población argentina, lo que permite trazar un mapa claro de los lugares donde se concentra el fenómeno migratorio.

España tiene hoy 49.128.297 habitantes. De ese total, 9.464.210 personas nacieron en el extranjero, lo que representa el 19,3% de la población. En ese universo, los argentinos ocupan el sexto lugar entre las poblaciones nacidas fuera de España, detrás de Marruecos, Colombia, Venezuela, Rumania y Ecuador. Además, 194.697 argentinos residentes (43,2%) tienen nacionalidad española, mientras que 256.186 (56,8%) conservan nacionalidad extranjera, una característica que atraviesa todos los territorios.

Barcelona

La provincia de Barcelona concentra la mayor cantidad de argentinos que viven en España. Según los datos oficiales, allí residen 92.897 personas nacidas en la Argentina, una cifra que la ubica como el principal polo provincial del país en términos absolutos y la distingue del resto de las jurisdicciones españolas.

Las calles de Barcelona AFP

Ese volumen explica buena parte del peso de Cataluña, la comunidad autónoma con más argentinos en España. En total, Cataluña reúne 116.720 personas nacidas en la Argentina, lo que equivale al 25,9% del total nacional. Además de Barcelona, la presencia argentina se extiende a otras provincias catalanas, aunque con cifras considerablemente menores, como Tarragona (11.731) y Girona (9.564). El dato de comunidad surge de la suma de sus cuatro provincias, pero es Barcelona la que estructura el perfil territorial del conjunto.

Valencia y Alicante

El segundo gran eje provincial se localiza en la Comunitat Valenciana, donde la población argentina se distribuye principalmente entre dos provincias con fuerte peso propio. Valencia registra 36.379 argentinos, mientras que Alicante concentra 30.028, lo que ubica a ambas entre las provincias con mayor presencia argentina del país.

El centro de Valencia AFP

La combinación de estos dos polos explica la posición de la Comunitat Valenciana como la segunda comunidad autónoma con más argentinos residentes, con un total de 71.083 personas nacidas en la Argentina. A diferencia de otros territorios donde la concentración se da en una sola provincia, aquí el peso se reparte de manera más equilibrada, configurando un esquema territorial con dos centros definidos.

Málaga

En el sur de España, la provincia de Málaga se destaca como el principal punto de asentamiento argentino. Allí viven 41.090 personas nacidas en la Argentina, lo que la ubica entre las provincias con mayor concentración argentina a nivel nacional.

Málaga Sean Pavone - Shutterstock

Ese volumen resulta clave para entender la posición de Andalucía, que con 66.586 argentinos residentes se sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor población argentina. Aunque la presencia se extiende a otras provincias andaluzas, los registros muestran que Málaga explica gran parte del total y funciona como el principal anclaje territorial de la comunidad argentina en la región.

Madrid

La provincia de Madrid concentra 65.320 argentinos, lo que la posiciona como uno de los principales destinos provinciales del país. A diferencia de otros casos, Madrid tiene la particularidad de ser una comunidad autónoma uniprovincial, por lo que toda la población argentina registrada en la comunidad se localiza en una sola jurisdicción.

Madrid Shutterstock

Esta característica le da a Madrid un peso específico dentro del mapa nacional y la ubica entre los territorios con mayor presencia argentina, con una concentración territorial total que la distingue de comunidades con distribución interna más fragmentada.

Islas Baleares

El quinto lugar en el ranking territorial corresponde a las Islas Baleares, donde residen 38.485 personas nacidas en la Argentina. Aunque no se trata de una provincia peninsular, el conjunto del archipiélago funciona como un polo claramente identificado dentro del mapa de residencia argentina en España.

En términos de comunidades autónomas, Baleares se ubica entre los principales destinos elegidos y completa el grupo de territorios que concentran la mayor parte de la población argentina residente en el país, según los registros oficiales.

Un patrón de concentración territorial

En conjunto, Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía, Comunidad de Madrid e Islas Baleares concentran la mayor parte de los argentinos que viven en España, mientras que el resto se distribuye entre las otras 12 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. De hecho, los registros del INE muestran que hay presencia argentina, en mayor o menor medida, en las 52 provincias del país.

El perfil etario atraviesa todos estos territorios. Dos de cada cinco argentinos residentes tienen entre 20 y 39 años (173.948 personas), mientras que el grupo de 40 a 59 años reúne 158.674 personas. Hay además más de 42.000 menores de 19 años, 66.721 personas de entre 60 y 79 y 8.900 mayores de 80, lo que muestra que la migración argentina en España combina generaciones y etapas de vida diversas.

Los datos oficiales permiten observar que, más allá del crecimiento general de la población argentina en España, la elección del lugar de residencia responde a patrones claros y persistentes. Un grupo reducido de comunidades concentra la mayor parte de los residentes y estructura el mapa territorial de una de las comunidades extranjeras más numerosas del país, según los registros del INE procesados por LN Data.