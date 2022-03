Las curiosidades que arrojó el primer Censo en la Argentina

El primer Censo de la República Argentina se realizó entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento tras una iniciativa de ley impulsada durante el gobierno de Bartolomé Mitre. En aquella oportunidad, el resultado fue de 1.737.214 habitantes sin contar el ejército que se encontraba en operaciones en Paraguay tras la Guerra, tampoco se agregó a la población indígena ni la Patagonia.

El encargado de llevar a cabo la estadística a nivel nacional a lo largo de los tres días fue Diego de la Fuente, quien ocupó entonces el cargo de “superintendente del censo”. El primer informe oficial cálculo que quedarían aproximadamente 93.000 personas por afuera del censo. En ese grupo se contabilizaban al ejército nacional que intervenía en la Guerra de la Triple Alianza, la población indígena y los argentinos que se encontraban en el exterior. Es así que el resultado total de población fue de 1.830.214 personas, de las cuales se cree que 1.066.847 no sabían ni leer ni escribir.

En ese sentido, el censo poblacional también arrojó que de la población total, 315.000 eran menores de 6 años. Además, en el informe de 756 páginas que presentó de la Fuente se señala que “habiendo consultado con algunos comisarios sobre defectos o errores contenidos en los libretos originales del censo” acudieron a extender una circular para rectificar las planillas originales en las que se ponía, por ejemplo, como “solteros a niños de 1 a 10 años”, pero también que “no sabían leer a criaturas de un año, huérfanos a muchos ancianos”, entre otros errores vitales del documento.

El primer censo nacional se hizo en 14 provincias del país

Todos estas inexactitudes no empañaron la gesta de las 3883 personas que colaboraron en la estadística poblacional que, vale aclarar, fue realizada en 14 provincias del país del entonces denominado Estado nacional. El primer relevamiento tuvo la aplicación de un mismo cuestionario, cuya idea primordial era saber cuántos habitantes había en el país, cómo vivían y de qué forma estaban distribuidos en el territorio nacional.

Pero también hay que aclarar que la población de Chaco, Chubut (excepto la Colonia Galesa), Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego no fue censada, sino estimada, dado que esas provincias no se encontraban bajo control del Estado nacional. En ese sentido, la cantidad de pueblos originarios se estimó en 25.000 distribuidos en la Patagonia y otro tanto en los pueblos del norte, en donde no se hizo el revelamiento. Además, se tomó en cuenta que “había 6.276 argentinos en el Paraguay”, entre militares y otros “32.000 connacionales dispersos por el mundo”, entre los registros de salida.

Por otra parte, el extenso informe de de la Fuente aclaraba que “no se realizó un censo de viviendas”, si no exclusivamente de población, dado que no existía todavía un cuestionario censal individual para cada censado y tampoco se incluyó un relevamiento específico de viviendas. Pero los datos indican que había un aproximado de 262.433 casas.

Los datos curiosos del primer censo nacional

Además, en la planilla se indicaba como ocupación “pobre; oficio: mendiga; hijos ilegítimos: cuatro…” estas son algunas de las respuestas que dieron hace 153 años en la Argentina los habitantes que respondieron el primer censo nacional. Y cuyas consultas y respuestas sorprenderían en la actualidad.

Otra de las curiosidades del informe que acompaña al relevamiento es la advertencia sobre los contratiempos provocados por la epidemia de fiebre amarilla, que azotó el país principalmente en 1871 con epicentro fue la ciudad de Buenos Aires. La magnitud de esta tragedia podría afectar la exactitud de los datos. Además, señalan que en el medio hubo “contratiempos con la impresión y distribución del informe”.

Uno de los primeros formularios del censo nacional

Los datos oficiales también indicaron los oficios que hacían los argentinos en el 1869

439 abogados

8653 agricultores

240 arquitectos

2307 educadores

191 ingenieros

9602 militares

1781 mineros

438 médicos

1047 curanderos

Por otra parte, los informes señalan que en ese tiempo, a nivel general, había más mujeres que varones. Según las estadísticas, las mujeres nacidas en la Argentina eran 785.567, mientras que varones sumaban 745.793. En tanto, los extranjeros también fueron segregados por sexo. Pero, en este caso, había más varones que mujeres (151.987 hombres sobre 60.005 mujeres).

Este año se cumplen los 153 años del primer censo nacional

Cabe recordar que cada censo representa un momento histórico del país y la mirada de la época en la que se realiza. Por ejemplo, antes de 1869 se hacían estimaciones y no relevamiento de datos oficiales. En 1809 la cifra se calculaba en 406.000 habitantes. Para 1819 ese número ascendía a 527.000. En 1829 a 634.000 y para 1839 a 768.000 habitantes; en 1849, el número seguía en escala y llegaba a 935.000. En 1859, un año antes del informe oficial había aproximadamente 1.304.000 habitantes en la República Argentina y para entonces crecían las expectativas de la expansión a lo largo y ancho del país.

