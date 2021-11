Las excursiones y circuitos turísticos patagónicos que pueden verse afectados durante el verano por el conflicto mapuche

Un potencial escenario de cortes de ruta y disturbios durante el verano genera preocupación entre los operadores turísticos de la ciudad y otras localidades cercanas. Desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Bariloche decidieron reiniciar hoy las excursiones que recorren la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi y esperan que no se produzcan nuevos incidentes.

Luego de que se conociera anteayer la noticia de la muerte violenta de un joven mapuche y que otro resultara herido de gravedad tras recibir dos disparos de arma de fuego en Cuesta del Ternero, se produjeron incidentes en El Bolsón y hubo un corte de ruta a la altura de Villa Mascardi que generó varios kilómetros de fila. Muchos autos y transfers que volvían desde el sur debieron tomar por la ruta 6, de ripio, y la 1s40 para volver a Bariloche: ese camino alternativo demanda más de 5 horas de viaje.

A partir de esa situación, desde la Cámara de Turismo de Bariloche y Zona Andina enviaron una carta al ministro de Turismo, Matías Lammens, en la que manifestaban “la profunda preocupación por la reiteración de hechos de violencia en nuestra región”.

Además de advertir que la ruta 40 es “un recurso de importancia estratégica” para el sector, indicaron: “En nuestro sector el nivel de afectación es mayúsculo. Cientos de turistas afectados, algunos heridos y todos aterrados. Un número importante de vehículos de transporte turístico, así como vehículos de alquiler fueron vandalizados. El día de hoy se suspendieron las prestaciones de servicios turísticos y traslados desde Bariloche hacia el sur, afectando no solo a cientos de turistas sino a trabajadores, prestadores, guías, fotógrafos y comerciantes. No hay al momento previsión de retomar estos servicios hasta tanto no estén garantizadas la circulación y la seguridad y protección de personas y bienes”.

El corte en la ruta 40 —organizado por integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en repudio a la muerte del joven en Cuesta del Ternero— se levantó en la madrugada de ayer. Por eso, durante una reunión que mantuvieron los responsables de las agencias de viaje se decidió levantar la suspensión de actividades.

“Definimos reiniciar las actividades. Estos cortes son espontáneos. No sabemos qué puede suceder, pero confiamos en que no va a volver a pasar lo de este fin de semana. Hoy volvemos a operar con un trabajo organizado: la idea es que salgan todas las agencias juntas y vuelvan en grupo también a Bariloche. Esperamos no exponernos a ninguna situación violenta”, contó a LA NACION Ezequiel Barberis, presidente de la Cámara de Turismo local.

El desvío al Cerro Tronador, a 10 km de Mascardi y los campings de la zona Marcelo Martínez - LA NACION

Destinos turísticos clásicos

La ruta 40 vincula Bariloche con múltiples destinos turísticos clásicos, que son elegidos por miles de turistas cada verano. Entre ellos están Pampa Linda, la base del monte Tronador, a 80 km de la ciudad; el río Manso inferior y el río Villegas, así como El Bolsón, ubicado 130 km al sur de Bariloche, y Lago Puelo. Para recorrer todos esos circuitos es inevitable transitar por la ruta 40 y pasar por delante del predio tomado en Villa Mascardi, potencial zona de conflicto.

Barberis indicó que entre 10 y 15 camionetas con un promedio de 15 pasajeros se movilizan por día en temporada hacia la zona del Tronador, por ejemplo. Más allá de mantenerse alertas y sincronizar los horarios de excursiones, las agencias no pueden dejar de responder a la enorme demanda que esos destinos tienen entre los turistas que visitan la cordillera.

El Lago Mascardi es uno de los epicentros del conflicto Marcelo Martínez - LA NACION

¿Cuáles son los atractivos que pueden verse afectados?

Pampa Linda : la base del Tronador (el cerro más alto del parque) es una de las más tradicionales excursiones por el día que se realizan desde Bariloche. Además de magníficas postales con el imponente monte cubierto de glaciares (del lado argentino tiene cinco: glaciar del Manso, Ventisquero Negro, Castaño Overo, Alerce y Frías), Pampa Linda regala senderos de baja dificultad para conocer rincones como el Saltillo de las Nalcas, el Ventisquero Negro y la Garganta del Diablo.

: la base del Tronador (el cerro más alto del parque) es una de las más tradicionales excursiones por el día que se realizan desde Bariloche. Además de magníficas postales con el imponente monte cubierto de glaciares (del lado argentino tiene cinco: glaciar del Manso, Ventisquero Negro, Castaño Overo, Alerce y Frías), Pampa Linda regala senderos de baja dificultad para conocer rincones como el Saltillo de las Nalcas, el Ventisquero Negro y la Garganta del Diablo. Ríos Manso inferior y Villegas : en el límite sur del parque, esta zona ha ido ganando adeptos en los últimos años, así como servicios. Se trata de dos destinos privilegiados para la práctica de rafting. Las excursiones mayormente se dirigen hasta el puente sobre el río Villegas, en la confluencia de ambos ríos, para luego navegar los rápidos y permitir que los visitantes disfruten de la adrenalina. También hay varias playitas y pozones para chapotear.

: en el límite sur del parque, esta zona ha ido ganando adeptos en los últimos años, así como servicios. Se trata de dos destinos privilegiados para la práctica de rafting. Las excursiones mayormente se dirigen hasta el puente sobre el río Villegas, en la confluencia de ambos ríos, para luego navegar los rápidos y permitir que los visitantes disfruten de la adrenalina. También hay varias playitas y pozones para chapotear. El Bolsón y Lago Puelo: chacras destinadas a la plantación de fruta fina y lúpulo, producción de dulces caseros, fábricas de cerveza, criaderos de truchas y la tradicional feria artesanal en la plaza central de El Bolsón están entre los atractivos de la Comarca Andina del Paralelo 42. Y en el Parque Nacional Lago Puelo hay diversos senderos de trekking para toda la familia, así como excursiones lacustres, paseos en kayak y cabalgatas.

De cara al verano, Río Negro lidera las ventas turísticas a nivel nacional. Los últimos fines de semana largos han servido como termómetro de lo que se vivirá en Bariloche y alrededores a partir de diciembre. Todos —visitantes y anfitriones— esperan que las autoridades provinciales y nacionales tomen las medidas necesarias para garantizar una temporada sin sobresaltos.